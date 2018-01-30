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130 Binden Fazla İşçinin Beklediği Zam Açıklaması Geldi

Metal sektöründeki işçilerin grev, işverenlerin lokavt kararları Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenmişti .Kararın ertelenmesinin ardından başlayan toplu sözleşme görüşmeleri sona erdi ve zam oranları belli oldu.

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130 Binden Fazla İşçinin Beklediği Zam Açıklaması Geldi

Metal sektöründeki işçilerin grev, işverenlerin lokavt kararları Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenmişti .Kararın ertelenmesinin ardından başlayan toplu sözleşme görüşmeleri sona erdi ve zam oranları belli oldu.

30 Ocak 2018 Salı 10:25
130 Binden Fazla İşçinin Beklediği Zam Açıklaması Geldi
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130 binden fazla işçiyi ilgilendiren karar açıklandı.

Metal sektöründe uzun zamandır devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sonunda nihayete erdi. Alınan son dakiak bilgilerine göre 130 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede yüzde 25-26 oranında zam verilmesi üzeirnde mutabık kalındı.

Metal sektöründe üç işçi sendikasının toplam 179 firmada aldığı ve 130 bin işçiyi ilgilendiren grev kararı ile işveren sendikasının lokavt kararı Bakanlar Kurulu tarafından geçtiğimiz haftalarda 60 gün süre ile ertelenmişti.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak, bugün sabah itibarıyla MESS ile toplu iş sözleşmelerini bağıtladıklarını bildirdi. Kavlak, MESS ile iki yıllığına bağıtladıkları toplu iş sözleşmesinde zamların ortalama getirisinin yüzde 24,63 olduğunu bildirdi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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