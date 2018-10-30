120 Bin Kişi Alınacak!.. İstanbul Havalimanı Personel Alımı... İGA İş İlanları...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95 .yılı kutladığımız gün bir başka büyük heyecan da yeni İstanbul Havalimanının açılışının yapılmasıydı. Birçok dünya liderinin katılımı ile, devlet-i erkanın hazır bulunması ile büyük ve görkemli bir açılış düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada yeni havalimanını rakamlarla anlattı. En önemli detay ise Yeni İstanbul Havalimanı'nın 120 bin kişiyi istihdam edeceğini açıklamasıydı. 120 bin kişilik bir istihdam kapısı hem vatandaşın hem de ülke ekonomisinin katkı kazanmasını sağlayacaktır. Peki İstanbul Havalimanı Personel Alımı nasıl yapılıyor?, İGA İş İlanları ile ilgili detayları sizlerle paylaşıyoruz.

İGA NEDİR? İGANIN AÇILIMI NEDİR?

İstanbul Havalimanı'nın açılması ile birlikte insanların en çok merak ettiği konuların başında İGA'nın açılımı gelmektedir. İGA'nın açılımı nedir?, İGA'nın anlamı nedir sorusunu soran vatandaşlar internette pek cevap bulamadılar. Bu nedenle biz de İGA İş İlanlarına değinmeden önce bu konuya açıklık getirmek istedik.

İGA İstanbul Havalimanı'nın inşaasını üstlenen ve inşasının tamamlanmasından 25 yıl süre ile işletme hakkına sahip olan devlt tarafından açılan ihaleyi kazanan firmadır. İGA birden fazla inşaat ve havayolu işletme şirketinin kurduğu konsorsuyum ortaklığı bir şirketin adıdır.

Peki İGA'nın açılımı nedir? İGA ingilizce olarak İstanbul Grand Airport kelimelerinin kısaltılmış halidir. Türkçeye çevrildiğinde Büyük İstanbul Havalimanı olan İGA'nın bundan başka bir anlamı veya açılmı yoktur. (İGA = İnstanbul Grand Airport)

İSTANBUL HAVALİMANI PERSONEL ALIMI... İGA İŞ İLANLARI...

İstanbul Havalimanı'nın personel alım ilanlarını da İGA İnsan Kaynakları Müdürlüğü yayımlamaktadır. Personel ihtiyaçlarını İGa belirlemekte olup, özel istihdam büroları, İŞKUR aracılığı ile personel ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Şuan ilk etaptaki personel alımlarının İŞKUR ayağı tamamlandı ancak özel istihdam büroları üzerinden değişik pozisyonlarda görevlendirilmek üzere açık iş ilanları bulunuyor. Peki İGA İstanbul Havalimanı için hangi pozisyonlarda personel alımı yapılıyor? İşte detaylar...

İstanbul Havalimanı Güvenlik Görevlisi Alımı

İstanbul Havalimanı'ndan görevlendirilmek üzere kadın ve erkek güvenlik görevlisi alımları devam etmektedir. Güvenlik görevlisi ilanına Türkiye'nin her şehrinden başvuru yapılabilmektedir.

Dolgun ücret + Yemek+ Servis (geniş servis ağı) + SGK gibi imkanlarla birlikte güvenlik görevlisi olarak çalışacak personel için 4'er kişilik odalardan oluşan lojmanlarda bulunmaktadır.

Aranan nitelikler şöyle sıralandı;

5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip,

Tercihen Sivil Havacılık (SHT 17.2) Sertifikası olan,

Tercihen 35 yaşını geçmemiş,

Boy kilo orantısı,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Diksiyonu düzgün,

Sözlü iletişim kabiliyeti yüksek,

8 saat vardiyalı çalışabilecek,

Başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız

İstanbul Havalimanı yayımlanan ilanlardan haberdar olmak için KPSS CAFE android ve İOS uygulamalarını indirerek anında haberdar olabilirsiniz.

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