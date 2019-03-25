12 Taksitle Tatil İmkanı!

Posta gazetesinden Gülten Uğurlu’nun haberi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 12 taksitle tatil olur mu? İşte detaylar ve haber:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 3 bin 300 kilometrekarelik küçük bir ülke. KKTC’yi ülke olarak resmen tek tanıyan ise Türkiye. Yani ambargo var, ülkelerarası ticaret yapamıyor. En önemli geçim kaynağı da turizm ve eğitim. Türkiye’nin Rusya ile uçak krizi, terör olayları ve darbe girişimi nedeniyle 2016 ve 2017’yi turizmde kaybetmesinin etkilerini KKTC de derinden hissetti. Türkiye’de 2018’de toparlanmaya başlayan turizm sektörü, 2019’da da iyi bir sezon geçirmeye hazırlanıyor.

2 MİLYON TURİST

İşte bu iyileşmeden KKTC’nin de faydalanması ve turizmde atağa geçmesi için Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Kuzey Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), geçtiğimiz günlerde turist trafiğini artırmayı amaçlayan bir işbirliği protokolü imzaladı. İmza töreninde konuşan TÜRSAB Başkanı FiruzBağlıkaya, “Türkiye’den KKTC’ye gelen 800 bin turist sayısını 2 milyona çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

KARTA 12 TAKSİT

Türkiye’deki KKTC tur paketi satışlarında, ‘kredi kartına 12 taksit’ için girişimde bulunduklarını belirten FiruzBağlıkaya, şunları dile getirdi: “Yeni sloganımız ‘Türkiye’de Kıbrıs’ı görmeyen kalmasın. Bunun için de çalışmalar yürütüyoruz. Mevcutta KKTC tur paketi satışlarında kredi kartına taksit sayılarında bir standart yok. 6-9 taksit uygulayanlar var. Bunun standart ve 12 taksit olması için yaptığımız görüşmelerimiz yakında neticelenecek.”

HER TÜRK GELMELİ

TÜRSAB yönetimini makamında kabul eden KKTC cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Buraya bir defa olsun gelmeli bütün Türkiye insanı. Ayrıca Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin paketlerine Kıbrıs da mutlaka eklenmeli” dedi. KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ise KKTC'’de yıllık 960 milyon dolar turizm geliri, 25 bin yatak kapasitesi ve 1 milyonun üzerinde konaklayan turist sayısı olduğunu söyledi.”