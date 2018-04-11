11 Nisan Döviz Kuru ve Altın Fiyatları-Rekor Üstüne Rekor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT ekranlarında yayımlaan programa konuk olarak katıldı ve yüksek döviz kuruna ilişkin yorum yaptı.

Son dönemlerde sürekli olarak artan dolar ve euro hakkında açıklama yapan Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Birileri sadece ekrana bakıp; aa dolar 4,10 olmuş... Ne dedi Cumhurbaşkanımız... Bana kur seviyesiyle gelmeyin dedi. Ne yapalım? Küresel emperyalizme karşı savaş verdiğimiz noktada, İngiliz beslemelerin ezbere bildiği gibi faizleri mi artıralım.

Çok açık söylüyorum. Piyasayı buna doğru itmeye çalışıyorlar. Bir oyun kuruyorlar. Yok kur 4,05-4,10 oldu... Arkadaş biz emperyalizme karşı savaş veriyoruz. Bu bir savaş. Kurtuluş Savaşı kadar önemli bir savaş."

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Dolar 11 Nisan gününe 4,11 seviyesinden başladı. Son günlerde sürekli olarak yükselen dolar, güne yükselerek başlarken Eruo da 5,09 seviyesinde oldu. Sterlin ise 5,83 seviyesinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı 177 TL seviyesinde seyrederken Cumhuriyet Altını alış fiyatı1.157,00 TL, satış fiyatı ise 1.169,00 TL oldu. Yarım Altının alış fiyatı ise 566,82 TL seviyesinde olurken satış fiyatı 581,45 oldu. Kapalı çarşıdan alınan son verilere göre çeyrek Altın 283,61 TL'ye alınırken 290,02 TL'ye satışa sunuluyor.

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