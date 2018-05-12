101 Kamu Personeli Alımı Başvurusu İçin Son Saatler !

Gaziantep Üniversitesi farklı kadrolara KPSS puanı ile kamu personeli alımı için başvurularda son saatlere girildi.

Üniversite Rektörlüğü tarafından geçtiğimiz ayın sonunda yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere toplamda 101 adet kamu personeli alıı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda başvurular 12 Mayıs 2018 günü sona erecek. Bugün mesai bitimine kadar Gaziantep Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

BAŞVURU DETAYLARI

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.

Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen hüküm uyarınca, sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen yapılacak.

Başvuru formu

KPSS sınav sonuç belgesi

Diploma Fotokopisi

Kimlik Fotokopisi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet)

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