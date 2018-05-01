1000 TL Bayram İkramiyesi Ramazan'da Verilecek mi?

Milyonlarca kişinin büyük merakla beklediği düzenleme TBMM'ye sunuldu.

Başbakan Binali Yıldırım, son kez Başbakan olarak başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 12 milyondan fazla emekliye yılda iki kez 1000 TL olmak üzere toplamda 2 bin TL bayram ikramiyesi verileceğini söyledi. Başbakan'ın bu açıklamasının ardından milyonlarca emekli ve aileleri, bu ikramiye ödemelerinin Ramazan Bayramına yetişip yetişmeyeceğini araştırmaya başladı.

BAŞBAKAN NE DEMİŞTİ?

Başbakan Binali Yıldırım önceki gün emekliye ikramiye ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Emekli olmuş, aşağı yukarı 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var emekli aylığı alan. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz var, şehit yakınlarımız var, köy korucularımız var. Bunlar emekliliği hak etmesine gerek kalmadan, biliyorsunuz kanunda şehitlerimizin yakınlarına aylık bağlanıyor. Bunlar 12 milyon dışında. Diğerleri normal çalışıp yaşını dolduran emekliliği gelen emekliler, artı şehit yakınları, gaziler, sivil şehitler bu grup… Yani bütün devletten maaş alanlar, emeklilik dışında maaş alanlar.

Bunlara da her yıl Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz; bayram ikramiyesi. Miktar ne? Ramazan Bayramı öncesi 1000 lira, Kurban Bayramı öncesi 1000 lira.

Tabi bu 12 milyon üzerinde emekliyi düşündüğümüz zaman hatırı sayılır bir para ediyor. Emeklilerimiz daha fazlasına layık. Emeklilerin kendileri değil, dul ve yetimleri de dahil bundan istifade edecek. Dolayısıyla böylece 12 milyonun üzerinde emeklimize, ister az maaş alsın, ister çok maaş alsın bu bir bayram hediyesi, ikramiyesi olarak düşünülen bir şey.

Başbakan Yıldırım soru üzerine "Bayram ikramiyesi bu bayramda. Meclis’e gönderdik çıkar çıkmaz. Bu yıl da iki sefer düzenli olarak her iki dini bayram öncesi ödemeler gerçekleşecek" diye konuştu.

DÜZENLEME RAMAZAN BAYRAMINE YETİŞECEK Mİ?

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi ile ibrlikte çok önemli bir düzine düzenlemeyi içeren kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu Düzenlemenin kısa sürede TBMM'den geçmesi ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yürülüğe girmesi ile emeklilere Ramazan Bayramı öncesi 1000 TL'lik bir ikramiye ödemesi yapılacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA