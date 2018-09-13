1000 kişinin çalıştığı fabrikada üretim durduruldu, borç nedeniyle elektrikler kesildi

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde faaliyet gösteren Yıldızlar Holding A.Ş.'ye bağlı, yaklaşık 1000 kişinin çalışıp evini geçindirdiği seramik fabrikasında, üretim tamamen durduruldu. İşçiler, ücretsiz izine çıkarıldı. Fabrikanın borç nedeniyle elektriği ve doğal gazı kesildi.

Çankırı iline bağlı Kurşunlu ilçesinde, 2011 yılında faaliyete başlayan Yıldızlar Holding bünyesindeki seramik fabrikasındaki işçiler, ekonomik sebeplerle kendi istekleri dışında ücretsiz izine çıkarıldı.

Fabrikanın borç nedeniyle elektrik ve doğal gazı, geçtiğimiz pazartesi günü kesildi. Türkiye'nin en büyük seramik fabrikaları arasında yer alan, 1 milyon metrekarelik kapalı alana sahip fabrikada 1000'e yakın personel çalışıyordu. Fabrikanın tekrar faaliyete başlayıp başlamayacağı ile ilgili belirsizlik sürerken tüm işlemlerin süresiz olarak durdurulduğu bilgisine ulaşıldı. işçilerin ücretsiz izin sonunda işten çıkarabileceği öğrenildi.

Kaynaklar; Sputnik

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