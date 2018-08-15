100 Milyon Liralık Yatırım : Türkiye'ye Yeni Cep Telefonu Fabrikası

General Mobile 100 milyon liralık yatırımla, yıllık 2.5 milyon adet üretim kapasiteli yeni fabrikasını faaliyete geçirdi. 2018 yılının sonunda hedeflenen üretim kapasitesini 4.4 milyon adete çıkarmaya çalışacak olan yerli cep telefonu markası Türkiye'de son yıllarda en çok tercih edilen markaların başında geliyordu.

General Mobile, yeni fabrika yatırımı ile 2018 yılı içinde 155 milyon liralık ihracat rakamını hedeflerken, faaliyette olduğu ülke sayısını da 45’e çıkarmayı hedefliyor.

Marka stratejisi, operasyonu, tasarımı, Ar-Ge ve üretim tesisleri Türkiye’den yönetilen General Mobile, 100 milyon liralık yeni fabrika yatırımı ile birlikte Türkiye’nin en büyük yerli cep telefonu fabrikasını da üretime kazandırmayı başardı.

General Mobile'ın bu fabrika yatırımıyla yüzde yüz Türk markası olan General Mobile’ın, Ar-Ge merkezi ve operasyon yönetiminin ardından, artık üretimi de Türkiye’de yapılacak.

General Mobile’ın, ihracatla büyüyen bir marka olduğunu belirten General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman şu açıklamaları yaptı;

“Türkiye’nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolu, öz kaynaklarıyla teknoloji geliştirmekten ve ihraç etmekten geçiyor. Bunun yaratacağı katma değer, Türkiye’nin gelişiminde önemli bir rol oynayacak.Türkiye’deki fabrikamızda 33 ülkeye de ihraç ettiğimiz tüm modellerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Şu an yıllık üretim kapasitesi 2.5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 2018 sonuna kadar 45’e çıkararak 4.4 milyon adet üretim yapmak olacak. 2017 yılında toplam satışımızın yüzde 16’sı ihracat yolu ile oldu. Yeni fabrika yatırımımızla bu oranı 2018 yılı sonunda yüzde 20’ye çıkartmayı planlıyoruz. 2017 yılında ihracat ciromuz 75 milyon liraydı, 2018 sonu itibariyle ihracat hedefimiz ise 155 milyon lira. Yeni üretim üssümüzde artan üretim kapasitemizle, bir yandan iç pazarın ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da ihracatımızı güçlendireceğiz” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA