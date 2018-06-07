10 Bin TL Hurda Araç Desteği Uygulaması Başlıyor

Hurda araçlara 10 bin TL destek için yeni açıklama geldi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı son dakika açıklamasında hurda araçlara 10 bin TL ödemeleri için tarih verdi. Bakan Ağbal açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Hurdaya ayrılacak araçlar için vereceğimiz ÖTV teşviki uygulamasını yönlendirecek tebliğ hazırlığını tamamladık. Ekonomi Bakanlığımızla birlikte hazırladığımız tebliğ, pazartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanacak ve uygulama başlayacak. Şimdiden çok sayıda hurda otomobilin toplandığı ve uygulamanın biran önce başlamasının beklendiği anlaşılıyor. Otomotiv firmaları da büyük bir kampanyaya hazırlanıyor.

16 ve daha büyük yaştaki otomobillerini hurdaya çıkaran vatandaşlarımız, yeni araç alırlarsa ÖTV'yi 10 bin lira daha az ödeyecek. Yani, yeni araçlarını 10 bin lira daha ucuza almış olacak" dedi.

Türkiye'de yaşı 16'nın üzerinde olan 4.3 milyon adet otomobil, 163 bin minibüs ve 779 bin adet kamyonet bulunuyor. Bunlara yine 16 yaş üstü diğer ticari araçlar eklendiğinde rakam 6 milyonu buluyor."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA