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10 bin Lira Maaş İle Öğretmen Aranıyor!..

Okulların açılmasına çok bir zaman kaldı. Okullar açılmadan önce boş öğretmen kadrolarını doldurmak isteyen özel okullar Türkiye İş Kurumu ve özel iş bulma siteleri üzerinden öğretmen alım ilanları yayınlamaya başladı. İlk kez öğretmenlik yapacak olanlara 2500 TL maaş ödeniyor.

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10 bin Lira Maaş İle Öğretmen Aranıyor!..

Okulların açılmasına çok bir zaman kaldı. Okullar açılmadan önce boş öğretmen kadrolarını doldurmak isteyen özel okullar Türkiye İş Kurumu ve özel iş bulma siteleri üzerinden öğretmen alım ilanları yayınlamaya başladı. İlk kez öğretmenlik yapacak olanlara 2500 TL maaş ödeniyor.

05 Ağustos 2018 Pazar 13:46
10 bin Lira Maaş İle Öğretmen Aranıyor!..

Okulların açılmasına çok bir zaman kaldı. Okullar açılmadan önce boş öğretmen kadrolarını doldurmak isteyen özel okullar Türkiye İş Kurumu ve özel iş bulma siteleri üzerinden öğretmen alım ilanları yayınlamaya başladı. İlk kez öğretmenlik yapacak olanlara 2500 TL maaş ödeniyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarda en çok sınıf öğretmenliği branşında öğretmen aranıyor.

Özel okullar ve anaokulları öğretmen alımı için yayımladığı ilanlarda tecrübeli-tecrübesiz tüm öğretmenleri ve öğretmen adaylarını ilgilendiren nitelikler ile öğretmen alımı yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kısıtl olarak öğretmen ataması yapmasından dolayı açıkta kalan öğretmenler özel eğitim kurumlarına, özel okullara yöneliyor. Genel tabloya bakıldığı zaman özel sektördeki öğretmen ihtiyacı oldukça fazla görünüyor. Her branştan öğretmene ihtiyaç duyulduğu için ilanlar adeta havada uçuşuyor.

Kamuda görev yapan öğretmenler bu yılın ilk döneminde ek ders ücreti hariç 3090 lira, otuz yıllık hizmeti bulunan öğretmenler de yine ek ders ücreti hariç 3537 lira aylık net maaş alıyor.

Diğer taraftan özel okullar, en az 4 yıl deneyimli öğretmenler arıyor. Kimi okullarda bu süre 5 yıla kadar çıkıyor. Özel okullara girecek öğretmenlerde teknolojiyi etkin kullanmasına öncelik veriliyor. Özel okulda ilk kez öğretmenliği başlayacak olanlar ise branşına ve eğitim seviyesine göre 2500 lira maaşla işe başlıyor. Hem tecrübeye hem de okul farklılığına göre maaşlar 9 bin ile 10 bin lira arasında da değişiklik gösterebiliyor.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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