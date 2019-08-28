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10 ayda 1934 firma konkordato ilan etti

Geçen yıl ekim ayından bu yana 1934 firma konkordato ilan etti. Bankalar ile şirketlerin yaptığı müzakereler sonucunda bugüne kadar 905 firma ile bu firmaların bankalara olan 10.4 milyar liralık kredi borcu konkordato kapsamından çıktı.

10 ayda 1934 firma konkordato ilan etti

Geçen yıl ekim ayından bu yana 1934 firma konkordato ilan etti. Bankalar ile şirketlerin yaptığı müzakereler sonucunda bugüne kadar 905 firma ile bu firmaların bankalara olan 10.4 milyar liralık kredi borcu konkordato kapsamından çıktı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:19
10 ayda 1934 firma konkordato ilan etti

AA'nın verilerine göre, geçen yılın son çeyreğinde zirveye ulaşan konkordato başvuruları bu yıl bir nebzede olsa geriledi.

Geçen yılın ekim ayında 455’i bulan konkordato başvuruları, kasımda 483, aralıkta ise 324 olarak gerçekleşti. Söz konusu sayı, bu yılın ocak ayında 167’ye gerilerken, şubat ayında 156 oldu. Söz konusu sert düşüş trendi devam ederken, mart ayında konkordato başvurusu yapan şirket sayısı 96’ya indi.

Bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren başvurulardaki düşüş sürerken, nisan ayında 73 olan konkordato başvuruları, mayısta 97, haziranda da 83 olarak gerçekleşti.

Buna göre, 2018 yılının son çeyreğindeki bin 262 olan konkordato başvuruları, üçte birine düşerek bu yılın ilk çeyreğinde 419’a indi. Yılın ikinci çeyreğinde ise 253 olan bu sayı, dengelenme sürecinin belirginleşmesiyle geçen yılın son çeyreğinin beşte biri seviyesine geriledi.

KONKORDATODAN ÇIKAN FİRMA SAYISI ARTTI

Konkordato başvurularındaki düşüşün yanı sıra konkordato sürecinden çıkan firma sayısı da artış gösterdi. Bankalar ile şirketlerin yaptığı müzakereler sonucunda bugüne kadar 905 firma konkordato sürecinden çıktı. Bu firmaların bankalara olan 10.4 milyar liralık kredi borcu da konkordato kapsamından çıkmış oldu.

Konkordatodan çıkan firma sayısının artmasında bankaların bu yöndeki adımları da etkili oldu. Bankalar, kredi borçlarını ödemekte zorlanan firmalara daha fazla kolaylık sağlarken, zordaki firmalara, bizzat bankalarca çözüm önerileri sunulduğu belirtildi.

Bankalarca firmaların mali durumlarına uygun çözüm paketleri sunulmasıyla, süreci suistimal etmeyen ve borcunu ödeme niyetinde olan firmalarla anlaşmaya varıl

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