1 Milyondan Fazla Emekliye Kredi Müjdesi Geldi

Bağ Kur'dan emekli olmak isteyenlere müjdeli haber geldi.

Hali hazırda 1 milyondan fazla kişinin Bağ Kur kaydı var ve bu vatandaşlar, prim ödemelerini yaparak emekli olmaya çalışıyor. Bu 1 milyondan fazla vatandaşın geçmişten gelen binlerce lira da borcu var. Çoğu dondurulan bu borçlar, zaman zaman yapılan yapılandırmalar ile indirimli halde ödenebiliyor. İsteyen borcunu Ziraat Bankası’ndan kredi çekip ödeyerek emekli olabilecek...

Esnaf, çiftçi, isteğe bağlı sigortalılar yani Bağ Kurlular her ay düzenli prim ödemesi yapmak zorunda. Ancak vatandaşlar, son dönemlerde ekonomideki kötü gidişatan etkileniyor ve prim ödemelerini yapmakta zorluk ekiyor. Biriken borçlar katlanarak artıyor. Son çıkan torba yasa ile bu borçların ödenmesi için vatandaşlara büyük kolaylık getirildi. Buna göre; Bağkurlular 2 Haziran itibarıyla borçlarını yüzde 50-60 daha düşük ödeyerek kapatabiliyorlar.

HEMEN EMEKLİLİK

Yasayla sağlanan bu düzenlemenin yanında Sosyal Güvenlik Kurumu da, Bağkurlu vatandaşlara önemli bir fırsat sağladı. Bu konuda dün bir açıklama yapan Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, şu ifadeleri kullandı:“Bağkur sigortalılarımız Ziraat Bankası ile yaptığımız kredi anlaşmasıyla yapılandırma kapsamında, borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek”

TEŞVİKLERİ ALABİLECEK

Yapılandırmadan yararlananların borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerinden kurtulacağına dikkat çeken Jülide Sarıeroğlu, şunları söyledi: “Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenlerimiz ’borcu yoktur’ yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA