1 KG Pirinci 15-20 TL'ye Yiyebiliriz!..

Önümüzdeki günlerde çeltik hasat dönemi başlayacak ve ihracata sınır getirilmemesi durumunda 1 kilogram pirincin 15-20 TL'ye yükseleceği ifade ediliyor.

Çeltik hasadının yaklaştığı bugünlerde pirinç ihracatına sınır getirilmesi konusunda istekler dile getiriliyor.

Uzmanlık alanı tarım olan "Food detector" adlı twitter hesabı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Çeltik hasadı yaklaşıyor 1 kilogram pirinci 15-20 TL'ye yememek için pirinç ihracatına kısıtlama getirilmelidir. Bu sene çiftçi kazanamazsa önümüzdeki yıl ekim çok azalacaktır. Erken tedbir alınmaz ise ithalatta kur yüksekliği nedeniyle çözüm olmayacaktır."

Memurlar.net "Food detector" adlı kullanıcıya ulaştı ve ''sınırlama getirilirse ihraç gelirimiz azalmaz mı sorusunu sordu''

"İhraç ettiğimizde bize ürün yetmedigi için sonra ithalat yapmak zorun kalacağız. Sonradan yapılacak ithalatin kur yüksekliği nedeniyle tüketiciye yansıması daha kötü olmakta. Döviz girdisi yanılgısıyla bu ihracatlar devam ederse sonraki süreç daha sancılı olacak. Şuan tüccar ve sanayiciler ürünleri TL'den alıp dolar euro ile satınca çok kar ediyorlar. Bu şekliyle yapılan ihracat bize kar sağlamıyor, zarar veriyor. İç tüketimi aşan bir arz fazlası olması durumunda, tüccarın karı soru olmazdı. İstediği kadar kar etsin. Ancak iç talebi karşılamayan arz halinde "tüccar kar edecek" diye tüm halk yüksek fiyattan pirince muhatap olmamalıdır." açıklamasını yaptı.

Kaynaklar; Memurlar.net

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