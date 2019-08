"ZİYA SELÇUK'UN POLİTİKALARI ÇÖKTÜ" YKS'DE BÜYÜK BAŞARISIZLIK

YKS’nin ardından öğrenciler geçen günlerde üniversitelere yerleşti. Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yayınladığı verilere göre Anadolu lisesi öğrencilerinin yüzde 28’i, Fen lisesi öğrencilerinin yüzde 49’u, Sosyal Bilimler lisesi öğrencilerinin yüzde 58’i, İmam Hatip lisesi öğrencilerinin yüzde 14’ü, Meslek lisesi öğrencilerinin ise yüzde 8’i bir lisans programına girdi.

Lisans yerleştirmede, 2017 ile 2019’u karşılaştırıldığında meslek liseleri hariç tüm lise türlerinde düşüş meydana geldi. Anadolu ve fen liseleri dahil bütün liselerde düşüşler yaşandı. Anadolu liselerinde 6 puanlık, fen liselerinde 5 puanlık, imam hatip liselerinde ise 4 puanlık düşüş yaşandı. İmam hatip liselerinin lisans programlarına öğrenci yerleştirmedeki başarısı beşte bir oranında düştü. 2017’de imam hatip mezunu her 100 öğrenciden 18’i lisans programlarına yerleşirken, 2019’da bu oran her 100 öğrenciden 15’e geriledi. AKP iktidarının imam hatip liselerine tanıdığı her türlü imkâna ve ayrımcılığa rağmen üniversiteye öğrenci yerleştirmedeki başarısı her yıl geriye gidiyor.

ZİYA SELÇUK'UN POLİTİKALARI ÇÖKTÜ

Konuya dair konuştuğumuz eğitim uzmanı Ali Taştan, ortaöğretim politikalarının başarısızlığa sürüklediğine dikkat çekti: “Düz liselerin kapatılması, liselerin dört yıla çıkarılması, 4+4+4 eğitim kuramı bu noktaya gelmemizin sebeplerinden.

Hâlâ liselerde okullaşmayı yüzde 100’e çıkaramamış durumdayız. Beş kişiden biri liseye gitmiyor. Bu başarıların aşağı yukarı hepsinde düşüş meydana gelmesi Bakan’ın politikalarının çöktüğünü gösteriyor.”

İKİLİ EĞİTİM BAŞARISIZLIĞA GÖTÜRÜYOR

İmam hatiplerin ‘öz evlat’ diğer lise türlerinin ise ‘üvey evlat’ muamelesi gördüğünü vurgulayan Taştan, sözlerini şöyle noktaladı: “İmam hatiplere o kadar yapılan yol, yemek, az öğrencili sınıflar imkânına rağmen yaşanan bu düşüş çok çarpıcı. Diğer çoğu lise türlerinin okul mevcutları çok kalabalık olmasına rağmen imam hatiplerde çok az. Dolayısıyla bu sayede yığılmalar nedeniyle Anadolu liselerinde bu başarılar düşüyor ve ikili eğitim ortaya çıkıyor.

İmam hatip liselerinde ise tekli öğretim var. Bakanlık öz evlatlarına çok imkân tanımasına rağmen başarılı olunmuyor ve bu sayede diğer liseleri de geriye doğru götürüyor. Sadece meslek liselerindeki yerleştirmelerde küçük bir artış durumu var. O da zaten çok düşük bir rakam.”

