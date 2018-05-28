Yüzbinlerce Kişinin Kaderini Belirleyecek Sınav Öncesi Gürültü Uyarısı!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı sırasında seçim propagandalarına ara verilmesi gerektiğini, sürücülerin de korna çalmamaya özen göstermesini istedi.

Palandöken yazılı açıklamasında, "Yüzbinlerce öğrencinin kaderini belirleyen sınav esnasında çocuklarımızın geleceğini düşünerek gürültülü seçim propagandalarına ara verilmeli. Tüm özel ve ticari araç sürücüleri, sınav günü korna çalmamaya özen göstermeli. Gençlerimizin geleceği için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz.

Düğün, sünnet, askerlik gibi kutlamalarda konvoy halinde korna çalarak şehir içinde gürültü yapılmasına kesinlikle engel olunmalı. Henüz ortaokul çağında olup liseye adım atacak öğrencilerimiz gürültüden çok fazla etkileniyor. Sınava sayılı günler kala öğrencilerin çalışmaları yoğunlaşmışken herkes kendi çocuğu sınava girecekmiş gibi davranmalı. Geçmiş yıllarda yapılan olumsuzluklar bu yıl tekrarlanmamalı. Hiçbir öğrencimiz dışarıdaki gürültü nedeniyle sınavına odaklanma sorunu yaşamasın." dedi.

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