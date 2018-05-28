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Yüzbinlerce Kişinin Kaderini Belirleyecek Sınav Öncesi Gürültü Uyarısı!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek sınav öncesi önemli uyarılarda bulundu.

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Yüzbinlerce Kişinin Kaderini Belirleyecek Sınav Öncesi Gürültü Uyarısı!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek sınav öncesi önemli uyarılarda bulundu.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 12:26
Yüzbinlerce Kişinin Kaderini Belirleyecek Sınav Öncesi Gürültü Uyarısı!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı sırasında seçim propagandalarına ara verilmesi gerektiğini, sürücülerin de korna çalmamaya özen göstermesini istedi.

Palandöken yazılı açıklamasında, "Yüzbinlerce öğrencinin kaderini belirleyen sınav esnasında çocuklarımızın geleceğini düşünerek gürültülü seçim propagandalarına ara verilmeli. Tüm özel ve ticari araç sürücüleri, sınav günü korna çalmamaya özen göstermeli. Gençlerimizin geleceği için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz.

Düğün, sünnet, askerlik gibi kutlamalarda konvoy halinde korna çalarak şehir içinde gürültü yapılmasına kesinlikle engel olunmalı. Henüz ortaokul çağında olup liseye adım atacak öğrencilerimiz gürültüden çok fazla etkileniyor. Sınava sayılı günler kala öğrencilerin çalışmaları yoğunlaşmışken herkes kendi çocuğu sınava girecekmiş gibi davranmalı. Geçmiş yıllarda yapılan olumsuzluklar bu yıl tekrarlanmamalı. Hiçbir öğrencimiz dışarıdaki gürültü nedeniyle sınavına odaklanma sorunu yaşamasın." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.05.2018 12:31
Anahtar Kelimeler:
PalandökenTesk PalandökenSınavOrtaöğretim Kurumları Sınavı
Yorumlar
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Mehmet 3 saat önce

En başta güzetmen öğretmenleri uyarın bence özelilkle bir kadın erkek oldu mu kendi arlarınta konuşuyorlar uzun topuklu ayakkabı giyiyorlar kpss de özelikle dikkat etsinler

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