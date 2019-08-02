Yurtdışında üniversite eğitimi ile ilgili merak edilenler

Yurtdışında üniversite okumak, son yılların en çok ilgi gören konularının başında gelmektedir. Özellikle Türkiye’de bir lisans bölümünü bitirdikten sonra yurtdışı yüksek lisans yapmak isteyen kişilerin sayısı her geçen gün daha da artmaktadır.

Biz de yurtdışında yüksek lisans yapmak ve lisans programı okumak isteyen kişiler için konuyu işin uzmanlarından birine danıştık. Profesyonel olarak yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmeti sunan Fatih Dil Okulu CELT Eğitim’in alanında yetkin personeline yurtdışında eğitim almak isteyenlerin en çok merak ettikleri soruları sorduk.

Sorulara geçmeden önce biraz da CELT Eğitim’den bahsetmek istiyoruz. CELT Eğitim, yurtdışı dil eğitimi ve yurtdışı eğitim konularında hizmet vermekte olan ve İngiltere, Türkiye ve Azerbaycan’da şubeleri olan uluslararası bir dil eğitim kurumudur. İstanbul dil kursları içerisinde son dönemlerde başarısı ile adından bahsettirenlerden biri olan CELT Eğitim’in rakiplerine kıyasla en önemli farkı ise sadece tek bir alana yönelik eğitim vermesidir.

CELT Eğitim’in öğrencilerini hazırladığı sınavlar sadece TOEFL ve IELTS sınavlarıdır. Burada da en önemli farklılık ise her öğrenciye özel bir eğitim programı çıkararak sınava girecek öğrencinin seviyesine göre bir planlama yapmasıdır.

Bunun yanı sıra gerek lisans gerekse de yüksek lisans için yurtdışında eğitim noktasında öğrencilerine sınırsız bir destek sunan CELT Eğitim’in uzman kadrosuna yurtdışı eğitim imkanları ile ilgili merak edilenleri sorduk. Şimdi yurtdışı eğitimle ilgili en çok merak edilenler hakkında sözü uzmanına bırakalım.

Yurtdışında lisans eğitimi ile ilgili sık sorulan sorular

Öncelikle yurtdışında lisans eğitimi almak isteyen kişiler tarafından en çok merak edilen konularla başlamak istiyoruz.

Yurtdışı üniversite başvurusu nasıl yapılır?

Yurtdışında bir üniversitenin lisans programına başvuruda bulunmak için gereken şartlar aslına bakılırsa sadece ülkeler arasında değil; aynı ülkenin farklı üniversiteleri arasında dahi değişiklik gösterebilmektedir.

Özellikle her üniversitede eğitim verilen dil ile ilgili belli bir yeterlilik seviyesi aranmaktadır. Dünyada en yaygın eğitim dili İngilizce olduğu için, İngilizcede belli bir yeterliliğe sahipseniz dünyanın pek çok ülkesinde eğitim alabilirsiniz.

İngilizce için dil yeterliliğini ölçmede uluslararası geçerliliği olan iki sınav vardır. Bunlar; TOEFL ve IELTS sınavlarıdır. Her şeyden önce İngilizce yeterliliğinizi göstermek için bu sınavlardan başvuruda bulunmak istediğiniz üniversite için geçerlilik göstereninden gerekli puanı yapmanız şartı bulunmaktadır.

Bununla beraber; çoğu lisans programı için gerekli olan ortak belgeler şunlardır:

Lise diploması ve lise not cetveli

Niyet mektubu (Bu metnin gerçekten ciddi özenle hazırlanması ve gerekli olan programın yeterliliklerine uygun olduğunuza üniversiteyi ikna edici bir mahiyette olması gerekmektedir.)

Pasaport

Yurtdışında üniversite taban puanlarını nasıl öğrenebilirim?

Yurtdışında üniversite taban puanlarını YÖK tarafından hazırlanan ATLAS programı aracılığıyla öğrenmeniz mümkündür. ATLAS programında yurtdışında eğitim veren üniversitelerin tamamı yer almasa da; en çok tercih edilen üniversitelerin büyük bir çoğunluğuna yer verilmiştir. YÖK ATLAS programı için YÖK’ün internet sitesi ziyaret edilebilir.

Burada yurtdışında üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye geri dönmek istiyorsanız YÖK’ün eğitim aldığınız üniversitenin diplomasını tanıması gerektiğini de bilmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde; alınan diplomanın kişiye vermiş olduğu yetkiler Türkiye’de kullanılamamaktadır.

YÖK denkliği için tıp, hukuk ve özel yetenek gerektiren bölümlerin özel şartları vardır. Kazandığınız üniversite, CWTS Leiden Ranking sıralamasında dünyanın en iyi 1000 üniversitesi içerisinde yer almakta ise YÖK denklik açısından herhangi bir problem yaşamayacaksınız anlamına gelmektedir.

Yurtdışında burslu üniversite nasıl okunur?

Pek çok kişi için yurtdışında üniversite okurken en önemli konulardan biri de burs konusudur. Yurtdışında burs kazanmak sanıldığı kadar zor değildir. Ancak yine de özellikle lisans programları için burs vermek için yurtdışı makamları oldukça seçici davranmaktadır.

Bu noktada gideceğiniz ülkedeki burs veren makamları iyi araştırmanız ve burada verilen bursların alanında başarı göstermiş kişilere verildiğini dikkate almanız gerekmektedir.

Diğer yandan iyi bir özgeçmiş hazırlamak başarıyı ortaya koymak adına en önemli şarttır. Ayrıca, yurtdışı burs başvurusunun üniversite başvurularından genellikle daha erken başladığını bilerek başvuru tarihlerine dikkat etmeniz gerektiğini de hatırlatalım.

Yurtdışında yüksek lisans eğitimi için sık sorulan sorular

Gelelim son dönemlerin en popüler eğilimlerinden biri olan yurtdışında yüksek lisans konusuna. Bu bölüm oldukça önemli ve merak edilen konuların sayısı da oldukça fazla.

Yurtdışında yüksek lisans için başvuru tarihleri ne zaman?

Öncelikle yurtdışında yüksek lisans için başvuru düşünen kişilerin çok ciddi bir araştırma yapmaları gerektiği açıktır. Genellikle ilgili yüksek lisans programının başvuru tarihinden 12-18 ay önce başvuruda bulunmak, yüksek lisans programına kabul edilme olasılığını arttıracaktır.

En çok tercih edilen ülkelere göre başvuru tarihler; ABD üniversiteleri için Aralık-Şubat, Kanada üniversiteleri için Ocak-Nisan ve İngiltere için Ocak-Haziran ayları arasındadır.

Yurtdışı yüksek lisans başvurusu nasıl yapılır?

Yurtdışı yüksek lisans başvurusu yapmak için öncelikle tercih edilen üniversitenin ilgili bölümünün talep ettiği evrakların eksiksiz bir şekilde posta ile bu bölüme ulaştırılması gerekmektedir. Programdan beklentiler ve adayın kendini tanıttığı özgeçmiş ile niyet mektubu belgelerini ayrı bir özen göstererek hazırlamak faydalı olacaktır.

Bu noktada; lisans programının bitirildiği bölümden akademik yetkinliği yüksek olan bir akademisyenin tavsiye mektubunu da başvuru belgeleri arasına koymak kabul edilme olasılığını arttıracaktır.

Başvuru evraklarının üniversiteye postalanmasının ardından süreç ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapılan e-posta ile ilgili bölüme başvurmak ve evrakın takibatını yapmak da faydalı olacaktır.

Yurtdışında yüksek lisans ücretleri ne kadar?

Bu konu her ülke için değişiklik gösterse de; biz en çok tercih edilen ülkelerin ortalama ücretleri hakkında bilgi verelim.

İngiltere için; 10.000 – 20.000 sterlin

Almanya için 100 -500 Avro

ABD için 8.000 -25.000 dolar

Eğitim esnasında çalışma şartları nelerdir?

Yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin bir çoğu aynı zamanda bir işte de çalışmak isteyebilmektedir. Hal böyle olunca; bu konu da en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Gelgelelim söz konusu ülke ABD olursa buradaki yüksek lisans programlarının ortalama 2 yıl sürdüğünü belirtmek gerekir. Bu programlardan başarı ile mezun olan öğrencilere ise ABD’de 2 yıl çalışma izni verilmektedir. ABD’de yüksek lisans yaparken çalışma izni ise haftada sadece 20 saat ile sınırlıdır ve bu izinle sadece kampüs içinde çalışmak mümkündür.

İngiltere’de de yüksek lisans yapan öğrenciler için 20 saat çalışma izni verilmektedir. İngiltere’nin çalışma izni noktasında ABD’den tek farkı ise; öğrencinin çalışma yeri olarak herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmamasıdır. Tıpkı ABD gibi İngiltere’de de yüksek lisans programı başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra ülkede 1-2 yıl süreyle çalışma hakkı ilgiliye sunulmakta olan bir diğer haktır.

Almanya’da da yüksek lisans yapan öğrenci için çalışma hakkı haftada 20 saattir. Yüksek lisans programından mezun olan öğrenci, mezuniyetinin ardından gelen 1 yıllık süre içerisinde bir işe girdiği takdirde Almanya’da oturma ve çalışma izni alabilmektedir.

Yurtdışında yüksek lisans yaparsam askerliğim tecil edilir mi?

Yurtdışında yüksek lisans yapan birinin tıpkı Türkiye’de yüksek lisans yapanlar gibi askerliğini yüksek lisans süresi boyunca tecil ettirme hakları mevcuttur.