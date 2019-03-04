Yurtdışına Resmi Burslu Olarak Gönderilen Öğrenci sayısı Açıklandı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunulan soru önergesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından cevaplandı. Yazılı olarak verilen cevapta Milli eğitim Bakanlığı tarafından yurtdışına resmi burslu olarak gönderilen öğrenci sayısı da açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen cevapta "Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca lisansüstü (yüksek lisans, doktora ile yüksek lisans ve doktora) öğrenim görmek üzere yurt dışına resmî burslu statüde öğrenci gönderilmektedir. Söz konusu Kanun kapsamında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerin öğrenim aşamalarına göre sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.

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