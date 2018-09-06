yurt ücretleriyle ilgili çok önemli duyuru

Gençlik ve Spor Bakanlığı milyonlarca öğrenciyi ve aileyi ilgilendiren çok önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, ''bu yıl devlet yurtlarına zam yapmayacağız'' ifadeleri kullanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar Geliyor...

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA