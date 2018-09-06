yurt ücretleriyle ilgili çok önemli duyuru

Gençlik ve Spor Bakanlığı milyonlarca öğrenciyi ve aileyi ilgilendiren çok önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, ''bu yıl devlet yurtlarına zam yapmayacağız'' ifadeleri kullanıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız." açıklamasında bulundu.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Gecen donem 237 verdigimiz ucret neden 271 olmuş ozaman
Daha ne zammı yapacaklarmış ki? Zaten 300 tl ödeme yapıyoruz!
Zam çoktan yapıldı iki ay yurt ücreti alınmadı güya, 237 den 275 e yükseltildi yurt ücretimiz, 50 TL de ne olduğunu bilmediğim bi borc daha gösteriyo yurt sistemi, fazlasıyla alıyorsunuz iki ay ödemediğimiz o ücreti
Kyk yurtlarına zam yapılmayacak diye açıklama yapılıyor ama benim kaldığım devlet yurdunun ücreti 168 TL iken şu an 195 TL oldu. Bu yapilan zam değil de bağış mıdır?