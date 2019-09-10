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Yurt dışında okuyan öğrenciler en çok ülkelerine özgü sesleri özlüyor

HSBC Grubu’nun yurt dışında eğitime ilişkin son araştırmasına göre; yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin %92’si vatan özlemi çekerken, %74’ü en çok ülkelerine özgü sesleri duymayı özlüyor.

Yurt dışında okuyan öğrenciler en çok ülkelerine özgü sesleri özlüyor

HSBC Grubu’nun yurt dışında eğitime ilişkin son araştırmasına göre; yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin %92’si vatan özlemi çekerken, %74’ü en çok ülkelerine özgü sesleri duymayı özlüyor.

10 Eylül 2019 Salı 15:42
Yurt dışında okuyan öğrenciler en çok ülkelerine özgü sesleri özlüyor

HSBC Grubu’nun 11 ülkede yurt dışında öğrenim gören yaklaşık 900 öğrenci ile gerçekleştirdiği araştırma, gençlerin yeni bir ülkede öğrenci olarak yaşamaya ilişkin hislerine dair bulguları ortaya koyuyor. Araştırmaya göre; öğrenciler çeşitli online uygulamalarla aileleri ve arkadaşları ile düzenli olarak görüşseler bile bu, onların vatan özlemini gidermeye yetmiyor. Uluslararası öğrencilerin %92’si yurt dışında öğrenim gördükleri sürede ülkelerini özlediğini söylüyor.

En çok duyusal deneyimler özleniyor

Öğrencilerin yarısından fazlası (%57) ülkelerine ilişkin en çok koku, tat ve işitme gibi duyusal deneyimleri özlediğini belirtirken, dörtte üçü ise (%74) özellikle ülkelerine özgü sesleri özlediğini ifade ediyor. Ana dilde konuşulması (%50), pazar yerlerinin hareketliliği (%26), toplu taşıma araçlarının gürültüsü (%25), ülkelerine özgü kuşlar ve hayvanlar (%20) öğrencilerin ülkelerine dair en çok özlediği sesleri oluşturuyor.

Vatan özlemi, akademik performansı ve sağlığı etkileyebiliyor

Araştırmaya göre; yurt dışında yaşamaya alışmak için her ne kadar zamana ihtiyaç duyulsa da öğrencilerin %99’u yurt dışı eğitimin uzun vadeli olumlu bir etkisinin olduğunu dile getiriyor. Her beş öğrenciden ikisi (%43) haftada en az bir kez vatan özlemi hissettiğini söylerken, yaklaşık yarısı (%49) ise aile ve arkadaşlarına karşı duydukları özlemin akademik performanslarını etkilediğini düşünüyor. Bununla birlikte, öğrencilerin %40’ı evden uzak olmanın uyku düzenlerini, %32’si ise iştahlarını olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Yurt dışında okumak daha güçlü bireyler haline getiriyor

Yurt dışında okumak, öğrenim görülen ülkede banka hesabı açtırmak (%35) ve ülkelerine gitmek için kenara yeterli para ayırmak (%40) gibi çeşitli zorluklar barındırıyor. Ancak öğrencilerin %84’ü yurt dışında okumanın kendilerine yalnızca yeni beceriler kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda daha güçlü bireyler haline getirdiğini belirtiyor.

HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel, aile boyu ayrıcalıklı hizmet yaklaşımıyla çocuklarının eğitim sürecinde de müşterilerini farklı çözümlerle desteklediklerine değinerek, “Araştırmanın sonuçları gösteriyor ki yurt dışında eğitim gören öğrenciler, online iletişim olanaklarını sonuna kadar kullanıyor olsalar da ülkelerindeki yaşamlarına ilişkin deneyimleri özlüyorlar. Ülkelerine olan özlemin yanı sıra, maddi ve manevi zorluklarla başa çıkmayı da deneyimliyorlar. Uluslararası bankacılık çözümlerimizle, gençlerin yurt dışındaki eğitim yolculuklarında da hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

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