YURT DIŞI ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİN YILDIZ ÜLKELERİ AMERİKA VE KANADA

Üniversite eğitiminde son yılların trendi yurt dışı okulları… Yurt dışında kariyer yapma planı, dünyaya entegre bir birey olma imkanı öğrencileri ve aileleri cezbeden konuların başında geliyor. Özellikle Kanada ve Amerika’daki okullara tüm dünya ülkelerindeki öğrencilerden büyük talep var. Bu ülkelerdeki yaşam koşulları, sosyal imkânlar, okulların eğitim kalitesi ve mezun olduktan sonraki iş imkanları gösterilen yoğun ilginin başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

Yurt dışında eğitim almak isteyenlerin muhakkak bir yurt dışı eğitim danışmanlığı firmasından destek almaları gerektiğini belirten DinamoEdu’nun kurucusu Fatih Kuran, “Yurt dışı eğitimi çok hassas ve üzerinde durulması gereken bir konu. Bu yüzden de bu kararı alırken profesyonel bir danışmanlık hizmeti almak gerekiyor. Son yıllarda yapılan araştırmalara baktığımızda öğrencilerin yurt dışında üniversite eğitimi görme talebinin arttığını söyleyebilirim. Bu kararı verirken ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Öğrenci seçim yaparken sadece programa bakmıyor. Aynı zamanda o ülkede kendisine sunulan şartları da değerlendiriyor. Örneğin; Kanada dünyanın en önemli eğitim kurumlarına ev sahipliği yapıyor ve mezuniyet sonrası iş imkânları yaratma konusuna özel önem veriyor. Kanada ve Amerika eğitimde en çok tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Biz DinamoEdu olarak Kanada başta olmak üzere ABD, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve hemen hemen tüm İngilizce konuşulan ülkelerdeki eğitim kurumları ile öğrenciler arasında köprü kuruyoruz. Kanada Toronto’da şubemizin bulunmasının büyük avantajlarına sahibiz. Özellikle Kanada’da eğitim alanında uzmanlığımızla öne çıkıyoruz. Amerika’da da Applyboard partnerliğiyle seçkin okullarla öğrencileri buluşturuyoruz” dedi.

Dünyanın en iyi eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan Amerika ve Kanada’da öne çıkan okullar:

University of Illinois at Chicago

Chicago’nun en büyük üniversitesi ve dünyanın 152. üniversitesi olan University of Illinois at Chicago, ilk sene öğrencilerinin ders yükünü hafifletmek için verilen ödevleri sunulan ek akademik derslerle birleştiriyor. Öğrencilere akademik bir yardımda bulunan üniversite, aynı zamanda öğrencilerine kültürel etkinliklerle şehri ve ülkeyi tanıma imkânları sunuyor. Çoğu Amerikan üniversitesinin aksine daha az kişilik dersliklerinde hem öğrenci odaklı hem de profesörlerle daha başa baş bir eğitim olanağı sağlıyor. Aynı zamanda profesyonel gelişim programlarıyla beraber öğrencilerini yılda yaklaşık 1000 adet staj imkânıyla buluşturan University of Illinois at Chicago, Amerika’daki üniversite mezunları arasında en yüksek maaş ortalamasına sahip olan üniversitelerden biri.

New York Institute of Technology

1955’te kurulan New York Institute of Technology, kurulduğu yıldan itibaren 50’den fazla bölüm ve 90 derecelik eğitim anlayışıyla senede 100 ülke ve 50 eyaletten 10.000 öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Eğitim anlayışlarını üç ana değer üzerine kurgulayan New York Institute of Technology, bu üç değeri şöyle anlatıyor: Kariyer odaklı eğitim, yetenekli her öğrenciye imkânlara ulaşma şansı, dünyayı iyileştirme odaklı her araştırmayı desteklemek. Manhattan’ın ortasındaki New York Institute of Technology, mezun olunduğu zaman tüm öğrencilerine aydın bir dünya görüşü ve 21. yüzyıl yetkinliklerini aşılamayı hedefliyor.

Carleton Üniversitesi

Kurulduğu günden itibaren Kanada’da eğitim kalitesi ve araştırmalarıyla öne çıkan Carleton Ünversitesi bugün öğrencilerin en çok tercih ettiği okullardan biri konumunda. Kanada’nın başkenti Ottawa’da yer alan üniversite, eğitim ve araştırmayı destekleyen; yetenekli, işine tutku ve coşkuyla bağlı öğretim üyelerini barındıran kadrosuyla dikkat çekiyor.

Öğrenciler, öğretim üyeleri, üniversite personeli, Carleton Üniversitesi’ni ziyaret edenler yıl boyunca Ottowa'nın sanat, açık hava etkinlikleri ve profesyonel spor faaliyetlerinden yararlanabiliyor.

Brock Üniversitesi

Kanada'nın en iyi orta öğretim sonrası kurumlarından biri olan Brock Üniversitesi, yeni ve modern bir üniversitenin tüm avantajlarını öğrencilere sunuyor.Güzel ve doğal bir çevreye sahip olan üniversite; emniyetli, toplum yararını gözeten Ontario şehrinde bulunmasıyla özellikle ailelerin de gözdesi. Yedi farklı fakültede 18.000'in üzerinde öğrencisi ile üst düzey bir akademik deneyim sunan Brock Üniversitesi, öğrencileri seçilen branşta deneyim kazanıp uzmanlaşmaya odaklıyor.

Waterloo Üniversitesi

Bir grup iş adamı, dünyanın en büyük sorunlarının üstesinden gelecek yeni bir üniversite hayal ederek, 1957'de, temeli yenilikçilik ve girişimciliğe dayalı olan Waterloo Üniversitesi’ni kurdu. Waterloo Bölgesi'nin merkezinde yer alan ve inovasyonun öncü kurumu olan Waterloo Üniversitesi, dünyayı değiştiren araştırma çalışmalarına ev sahipliği yaparken ilham veren öğretim faaliyetleri gerçekleştiriyor. Ontario'da 400 hektarlık alana sahip, Kanada'nın önde gelen teknoloji merkezi olan Waterloo Üniversitesi'nin ana kampüsü; sağlık, mühendislik, matematik, psikoloji, kuantum alanı, nanoteknoloji ve çevre araştırmaları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ileri düzey araştırmalara ev sahipliği yapıyor.