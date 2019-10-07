Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 13°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102993
ALTIN
280.032
DOLAR
5.8110
STERLIN
7.1755
EURO
6.3819

Yurt Dışı Eğitimi İçin Doğru Vize Başvurusu Yapmanın 5 Yolu

Yurt dışı eğitimi planlayanların tercih edilen ülkeden ret almaması için doğru vize başvurusu yapması gerekiyor.

Yurt Dışı Eğitimi İçin Doğru Vize Başvurusu Yapmanın 5 Yolu

Yurt dışı eğitimi planlayanların tercih edilen ülkeden ret almaması için doğru vize başvurusu yapması gerekiyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 19:29
Yurt Dışı Eğitimi İçin Doğru Vize Başvurusu Yapmanın 5 Yolu

Yurt dışında eğitim almayı düşünen öğrenciler için en önemli konuların başında vize geliyor. Gidilen ülke, eğitim süresi boyunca kişinin hayatını sürdüreceği yeni yurdu olacağı için ülkeler bu konuda oldukça titiz davranıyor. Kanada’nın son yıllarda eğitim için bile olsa yapılan başvurularda ret verme oranının yüksek olması, öğrencileri tedirgin ederken profesyonel yurt dışı eğitim danışmanlığı firmaları doğru vize başvurusu yapmada öğrencilere rehberlik ediyor.

Kanada’da ofisi bulunan ve İngilizce konuşulan ülkelerde eğitim konusunda faaliyet gösteren DinamoEdu firmasından uzmanların verdiği demeçlerde doğru vize başvurusu yapmanın önemine vurgu yapılıyor. Vize retti almamak içinse profesyonel bir destek almak gerektiğinin altı önemle çiziliyor. İşte Kanada da eğitim görmek isteyenlere DinamoEdu yetkililerinin doğru vize başvurusu için verdiği 5 ipucu:

Gidiş Sebebi

En önemli maddelerden biri de gidiş sebebiniz. Kanada’ya neden gidiyorsunuz? Kanada’ya gitme sebebinizi ve ülkede kalacağınız süre içerisinde neler yapacağınızı en ince ayrıntısına kadar bütün açık yüreklilikle açıklamanız gerekmektedir. Yazacağınız niyet mektubunda düzgün ve açık cümlelerle bu ülkeye gitme sebebinizi belirtmelisiniz.

Alınacak Eğitimin Niteliği

Eğitim için neden Kanada’yı tercih ettiğinizi net bir şekilde belirtmenizi istiyorlar. Kendi ülkeniz ya da herhangi bir ülke değil de neden Kanada? Hangi alanda eğitim alacağınız ve bu eğitimin kariyerinize ne şekilde katkı sağlayacağı da önemli. Kariyer planlamanızı net bir şekilde ifade etmelisiniz. Ayrıca eğitim alacağınız kurumun bölgeler ya da eyaletler tarafından verilen DLI (Designated Learning Institute) numarası olması gerekiyor.

Maddi Durum Beyanı

Kanada’da alacağınız eğitim süresince, başka kaynaklara ihtiyaç duymadan, eğitim masraflarınızı ve yaşamsal maliyetlerinizi karşılayacak meblağın bulunduğu bir banka hesabı gösterme zorunluluğunuz bulunuyor. Tapu, ruhsat ya da herhangi bir mal varlığı beyanı elinizi güçlendirse de hemen nakde dönüştürülemeyeceği için yeterli olmayabiliyor. Hesaptaki bu paranın çabuk ulaşılabilir olması oldukça önemli.

Seyahat Geçmişi

İlk defa yurt dışına gidecek kişiler Kanada vizesi alırken daha detaylı bir incelemeye tabi tutulabilirler. Birden bire ve ilk defa Kanada’ya gitme ihtiyacının doğması vize memurlarının kafasında soru işaretleri bırakabilir. Bu yüzden daha önce yurt dışına yaptığınız seyahat geçmişiniz, vize memurlarını ikna etme açısından oldukça etkili olacaktır.

Geri Dönüş

Normal şartlarda, eğitim programınız sona erdikten sonra vize memurları ülkenize geri dönmenizi bekliyor. Bu yüzden eğitiminiz bittikten sonra Kanada’da neler yapacağınızı ve bu eğitiminin getirilerini detaylı olarak açıklamanız gerekiyor. Eğitim sonrası neler yapacağınızı net bir şekilde ifade edip, varsa somut gerekçelerle açıklamak vize alırken elinizi güçlendirecektir.

Son Güncelleme: 07.10.2019 20:12
Anahtar Kelimeler:
yurt dışı eğitimi doğru vize başvurusu yapmanın yolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin eğitim haritası açıklandı!
Türkiye’nin eğitim haritası açıklandı!
OECD raporu: İnternet okuldan soğutuyor
OECD raporu: İnternet okuldan soğutuyor
Bu kimin suçu ? Türkiye'de öğrencilerin %40'ı okuduğunu anlamıyor!
Bu kimin suçu ? Türkiye'de öğrencilerin %40'ı okuduğunu anlamıyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim