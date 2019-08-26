yüksekova dan amerika ya uzanan başarı öyküsü

Fullbright Eğitim Komisyonu tarafından gerçekleştirilen mülakatı başarıyla tamamlayan Sakar, 2020-2021 yılında yüksek lisans eğitimine Amerika’da başlayacak. Yüzlerce öğrenci arasından bu başarıyı gösteren Işık Üniversitesi mezunu Özlem Sakar, Amerika’da yapacağı yüksek lisansın ardından doktora yapmayı planladığını belirtti.

Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü tam burs ile okurken Şile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde de öğrencilere ders veren Özlem Sakar, yurt dışındaki eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmek istediğini belirtti. Türkiye’ye döndükten sonra memleketi Yüksekova’ya da gitmek ve projelerini hayata geçirmek istediğini anlatan Sakar, “Üniversite hayatı ve İngiltere’de Erasmus programı ile geçirdiğim bir yıl ufkumu genişletti” dedi. Master ve doktora eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye geri dönmek ve başarılı bir akademisyen olarak mesleğe adım atmak istediğini belirten Sakar, Yüksekova’da hayata geçirmek istediği birçok projesinin olduğunu vurguladı.

Her yıl Hakkari’de çok sayıda öğrencinin Türkiye’nin önde gelen üniversitelerin çeşitli bölümlerini kazandığını söyleyen Sakar, bu öğrencilere hem maddi hem manevi destek sunmak adına bir platform kurmayı planladığını belirtti. Kurmayı planladığı bu platformda öğrencilere sadece üniversite eğitimi boyunca değil, bu sürecin öncesinde ve sonrasında da destek vermek ve bir ağ kurmak istediğini belirten Sakar, “Kurmayı planladığım bu platform ile başarılı öğrencilere maddi destek sağlanmasının yanı sıra, öğrencilerin sanata ve spora yönlendirilmesi ve öğrencilerin potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için çaba sarf edeceğim” diye konuştu.

Amerika’da alacağı yüksek lisans eğitiminin ardından İngiltere’de, Cambridge Üniversitesi’nde doktora yapmayı planlayan Özlem Sakar, yurt dışında edineceği bilgi ve tecrübeyi gelecek nesillerin eğitimi için en iyi şekilde aktaracağını belirtti.

Fullbright Bursu Nedir?

Fulbright Programı, Amerika Birleşik Devletleri’nin en prestijli burs programı olarak nitelendiriliyor. Bu program sayesinde Amerikalı öğrenciler ve sanatçılar dünyanın her yerindeki eşsiz kaynaklardan faydalanabilmekte, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenci, öğretmen ve akademisyenler de Amerika’da eğitim alabiliyor. Fulbright Programı, ülkelerin giderek birbirine daha da bağımlı hale geldiği bir dünyada kişilere, kendilerini uluslararası alanda geliştirme fırsatı sunuyor. Program komisyonu, 1949 yılında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan bir anlaşmanın ardından, TBMM’den 1950 yılında çıkarılan 5596 sayılı yasa çerçevesinde Türkiye’de de faaliyete başladı. Komisyonun bütçesi Türk ve Amerikan hükümetlerince ortaklaşa karşılanıyor. Fulbright Eğitim Komisyonu, Türk ve Amerikalı öğrenci, araştırmacı ve profesyonellere kültürel değişim programları aracıyla akademik faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için burslar sağlıyor.