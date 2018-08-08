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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı Başvuruları Başladı!..

Bu yıl 5.si düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları başladı. 2018 YÖKDİL Sınavı başvuruları 8 Ağustos 2018 ile 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılabilecek.

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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı Başvuruları Başladı!..

Bu yıl 5.si düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları başladı. 2018 YÖKDİL Sınavı başvuruları 8 Ağustos 2018 ile 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılabilecek.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:08
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı Başvuruları Başladı!..

Bu yıl 5.si düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları başladı.  2018 YÖKDİL Sınavı başvuruları 8 Ağustos 2018 ile 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılabilecek.

5. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YÖKDİL) 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 14.00'de, tek oturum olarak yapılacak.

YÖKDİL Sınav başvuruları 8 Ağustos 2018 ile 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurumları'nın YÖKDİL web sitesi üzerindeki aday işlemleri sayfası üzerinden alınacak.

2018 YÖKDİL Sınavı,. İngilizce dilinden Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinden ise Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

YÖKDİL Sonav başvurusu yapmak için buraya tıklayınız.

YÖKDİL Sınavı Başvuru Kılavuzu için buraya tıklayabilirsiniz.

 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.08.2018 16:18
Anahtar Kelimeler:
YökdilYükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
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