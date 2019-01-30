Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) göstergelerine göre eğitim düzeyinin iş gücüne katılma ve yükselmedeki etkisi tahminlerin çok daha üzerinde. Lisans diploması olanların iş gücüne katılım ortalaması OECD 2018 raporuna göre yüzde 84, AB22’de yüzde 83 iken Türkiye’de yüzde 77. Yüksek lisans diploması olanların iş gücüne katılım ortalaması OECD’de yüzde 88, AB22’de yüzde 87, Türkiye’de ise yüzde 85.

Bu araştırmalar da gösteriyor ki günümüz iş dünyasında lisans eğitimini iyi bir yüksek lisans programıyla devam ettiren bireyler rakiplerine karşı birkaç adım birden öne geçebiliyor, kariyer basamaklarını çok daha hızlı ve sağlam adımlarla tırmanabiliyor.

Yüksek lisans iş şansını 2 kat arttırıyor

Bu rakamlara baktığımızda açıkça görülüyor ki Türkiye’de lisans diploması olanların iş gücüne katılma oranı OECD ve AB22 ortalamalarının altındayken, yüksek lisansta ise neredeyse aynı seviyede ilerliyor. Yüksek lisans yapmak iş gücüne katılabilme yüzdesini OECD’de ve AB22’de 4 puan arttırırken Türkiye’de 8 puan arttırıyor. Kısacası Türkiye’de yüksek lisans yapmak iş gücüne katılmakta OECD ve AB22’ye göre 2 kat daha fazla fırsat yaratıyor.

Tüm bunların farkında olan ve öğrencilerine de aktaran, önlisans ve lisans eğitimindeki kalitesini kanıtlayan Beykoz Üniversitesi, lisansüstü eğitimlerine de ağırlık veriyor. Lisansüstü Programlar Enstitüsü’nde Bahar Dönemi kayıtlarını başlatan Beykoz Üniversitesi; İşletme (Tezsiz), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tezli/Tezsiz), İletişim Tasarımı ve Göstergebilim (Tezli/Tezsiz) ile İş ve Örgüt Psikolojisi (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı’na öğrenci alacak.

Son gün 8 Şubat 2019

8 Şubat 2019’a kadar uzatılan başvuru sürecinde adaylardan öncelikle en az 4 yıllık bir yükseköğretim programından mezun olduklarını gösteren lisans diploması veya mezuniyet belgesi istenecek. Tezsiz yüksek lisans programları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanı ya da yabancı dil şartı aranmayacak. Tezli yüksek lisans programlarında ise adayların ALES Eşit Ağırlık (EA) türünde en az 55 standart puanı almış olması gerekecek. Adaylar, başvurdukları programlara kabul için gerekli diğer sınav ve mülakatlara da katılmak zorunda olacak. Tüm değerlendirmeler sonunda ilan edilen sonuca göre kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt tarihlerinde belge teslimi yapmaları gerekecek. Kayıt sırasında tüm işlemler belgelerin asılları ile yapılacak.

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