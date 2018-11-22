YTB 2019 Yılı Staj Başvuruları Başlıyor!

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2019 yılı birinci dönem staj başvuruları 26 Kasım ile 7 Aralık 2018 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular basvuru.ytb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

Staj yapmak üzere kabul edilen adaylar Ocak-Şubat 2019 döneminde Başkanlığımızda 10 ila 25 işgünü süresince staj yapacaktır.

Eğitimine yurtdışında devam eden vatandaşlarımıza özel Türkiye Stajları programı Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Yurtdışında eğitime devam eden öğrencilerimiz Türkiye Stajları başvuru şartları için https://www.ytb.gov.tr/turkiyestajlari/ web sayfasını inceleyebilir.

Başvuru Şartları:

Yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler Fakültelerinden veya diğer fakültelerin beşeri ve sosyal bilimler alanlarındaki bölümlerinden mezun olmak.

Başvuru Belgeleri:

Öğrenim gördüğü okuldan alınacak “Öğrenci Belgesi”, Staj yapma gerekçesine dair “Niyet mektubu”, Detaylı Bilgi Formu (başvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılacaktır), Zorunlu staj durumunda, yükseköğretim kurumlarından alınmış zorunlu staj belgesi.

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