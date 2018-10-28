YÖK'ten YKS Anketi!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2018 yılında tüm alanlarda sınava girip 180'in üzerinde puan alan ancak hiçbir tercihte bulunmayan öğrencilere mail ve sms yoluyla ankete katılmalarını istedi.

Yükseöğretim Kurulu (YÖK)'ün resmi internet sitesinden ''2018 YKS Sürecinde Tercihte Bulunmayan Öğrencilerimizin ve Adaylarımızın Dikkatine'' başlığı ile yapılan anket duyurusu şöyle;

2018 YKS tercih sürecinde, 4 puan türünün (SAY, SÖZ, EA ve DİL) herhangi birinden 180 ve üzeri puan alan, ancak tercihte bulunmayan siz değerli adaylarımızın görüş ve eğilimlerini karar alma süreçlerimizde değerlendirmek amacıyla anket hazırlanmıştır. Bu anket YÖK'ün gelecek yıl yapılacak sınavla ilgili karar alma süreçlerinde rol almanız açısından önemlidir. YÖK olarak en büyük ve en önemli paydaşımızın siz değerli öğrencilerimiz olduğunun farkındayız.

Anketin 5 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'e kadar cevaplamanızı rica ediyoruz.

Tüm adaylarımıza anket sorularını içtenlikle cevaplayarak verecekleri katkılar için şimdiden teşekkür eder, hayat boyu başarılar dileriz.

Not: Bu anket, kayıtlarımızda eposta adresi bulunan öğrencilerimize eposta ile, eposta adresi bulunmayan öğrencilerimizden kayıtlarımızda geçerli cep telefonu bulunan öğrencilerimize ise sms ile iletilmiştir.

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