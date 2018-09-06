YÖK'ten Üniversite Harç Zamlarına İlişkin Açıklama!..

667 KHK Uyarınca ÖSYM Tarafından Diğer Yükseköğretim Kurumlarına Yerleştirilerek Kayıt Yaptıran Öğrencilerin 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücretlerine İlişkin YÖK'ten açıklama geldi.

YÖK'ten yapılan açıklama şöyle;

Bilindiği üzere 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumları öğrencilerinin tercih sonucu yerleştikleri yükseköğretim kurumlarına 2016-2017 eğitim-öğretim döneminden sonraki dönemlerde öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında bir önceki yıl ödemiş oldukları ücrete o yılın TUİK tarafından yayınlanacak olan Ağustos ayı TÜFE artış oranları uygulanacağı 29.11.2016 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.

Ancak Kurulumuza yapılan başvurulardan yükseköğretim kurumlarında kayıt yenileme tarihlerinde farklılıklar olduğu anlaşıldığından ve Ağustos ayı TÜFE artış oranı kayıt döneminde henüz belirlenmediğinden, öğrenciler 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücretlerini bir önceki yıl ödemiş oldukları ücrete TÜİK tarafından yayımlanan Ocak-Temmuz 2018 dönemi TÜFE artış oranı ortalamasının (% 12,15) uygulanması sonucu hesaplanan tutar üzerinden ödeyeceklerdir.

Döviz cinsinden belirlenmiş olan ücretlere ise TÜFE artış oranının uygulanmayacaktır.

Kaynaklar; yok.gov.tr

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