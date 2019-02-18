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YÖK'ten 'Suriyeli öğrenci' açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Suriyeli mültecilere üniversitelerin kapılarının sınavsız açıldığına dair iddiaları yalanladı. Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden Türkiye'de istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklamanın olmadığı, bundan sonra olmasının da mümkün olmayacağı duyuruldu.

YÖK'ten 'Suriyeli öğrenci' açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Suriyeli mültecilere üniversitelerin kapılarının sınavsız açıldığına dair iddiaları yalanladı. Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden Türkiye'de istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklamanın olmadığı, bundan sonra olmasının da mümkün olmayacağı duyuruldu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:35
YÖK'ten 'Suriyeli öğrenci' açıklaması

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarından, "YÖK'ün, Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava tabi tutulmadan Türkiye'de istedikleri üniversiteye girebilecekleri şeklinde bir açıklama yaptığı" yönünde, tamamen gerçek dışı bilgiler içeren ve vatandaşları maksatlı bir şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımlarda bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu paylaşımlar mevcut durumu yansıtmamakta olup, YÖK'ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir. Bu tür siyasi maksatlı, gerçeği yansıtmayan haber veya sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini, YÖK'ün sadece resmi kanalları vasıtasıyla yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.02.2019 10:31
Anahtar Kelimeler:
yök ten suriyeli öğrenci açıklaması
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Hasan 39 dakika önce

Niye yalan politikası yapıyorsunuz kulaklarımla kaç sene önce tv.ve internetde bunlar söylediler ve alınıyorsa üniv.deki tanıdıklar söyledi yalan lar bıktırdı artik

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