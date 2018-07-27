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YÖK'ten Sağlıkta Lisans Tamamlama (STL) Açıklaması!..

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'ndan Sağlıkta Lisans tamamlama için önemli bir açıklama geldi. İşte sağlıkta lisans tamamlama için detaylı bilgilerin yer aldığı haberimiz...

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YÖK'ten Sağlıkta Lisans Tamamlama (STL) Açıklaması!..

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'ndan Sağlıkta Lisans tamamlama için önemli bir açıklama geldi. İşte sağlıkta lisans tamamlama için detaylı bilgilerin yer aldığı haberimiz...

27 Temmuz 2018 Cuma 16:45
YÖK'ten Sağlıkta Lisans Tamamlama (STL) Açıklaması!..

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'ndan Sağlıkta Lisans tamamlama için önemli bir açıklama geldi. İşte sağlıkta lisans tamamlama için detaylı bilgilerin yer aldığı haberimiz...

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın sağlıkta lisans tamamlama konusunda yaptığı açıklama şu şekilde;

"6569 sayılı Kanun'un 69.maddesi uyarınca yapılan Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında bir lisans programına yerleşenlerden 18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun'dan faydalanmak isteyenlerin 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait yerleştirme belgelerine ulaşabilecekleri link için tıklayınız."

2017 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Kontenjanları için tıklayınız.

2017 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı (SLT) Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.07.2018 18:04
Anahtar Kelimeler:
STLSağlıkta Lisans Tamamlama
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