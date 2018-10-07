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YÖK'ten Mühendislik Mezunlarına Güzel Haber!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), mühendislikle ilgili meslek odalarına başvurularda e-imzalı mezuniyet belgelerinin, "aslı gibi" olduğuna ve ıslak imzalı olanların yerine geçeceğine dair mühendislik öğrencilerinin işini kolaylaştıran bir karar aldı.

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YÖK'ten Mühendislik Mezunlarına Güzel Haber!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), mühendislikle ilgili meslek odalarına başvurularda e-imzalı mezuniyet belgelerinin, "aslı gibi" olduğuna ve ıslak imzalı olanların yerine geçeceğine dair mühendislik öğrencilerinin işini kolaylaştıran bir karar aldı.

07 Ekim 2018 Pazar 12:01
YÖK'ten Mühendislik Mezunlarına Güzel Haber!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, mühendislikle ilgili bazı meslek odalarınca kabul edilmeyen e-imzalı mezuniyet belgelerinin, "aslı gibi" olduğuna ve ıslak imzalı olanların yerine geçebileceğine yönelik karar alındı.

Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezunlar, e-imzalı mezuniyet belgelerinin geçerliliğine ilişkin bazı meslek odalarında yaşanan tereddütleri Yükseköğretim Kurulu'na YÖK'e bildirdi.

Bunun üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu'nda konu değerlendirilmeye alınarak, mühendislik fakültelerinden mezun olanların sunduğu e-imzalı mezuniyet belgelerinin meslek odaları tarafından kabul edilmesi gerektiği kararı alındı.

Söz konusu karar, mühendislikle ilgili meslek odalarına bildirildi.

YÖK yetkilileri, öğrencilere verilen e-imzalı mezuniyet belgelerinin, dijitalleşme politikası çerçevesinde hazırlandığını vurguladı.

Karar çerçevesinde, öğrencilerin üniversitelerden aldıkları e-imzalı mezuniyet belgeleri, asıllarının yerine geçecek.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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Son Güncelleme: 07.10.2018 13:02
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