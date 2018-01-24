YÖK'ten Mecburi Hizmet Açıklaması Geldi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) , Sabah gazetesinde yer alan akademisyenlere mecburi hizmet getirileceğine yönelik haberin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

Basın yayın organlarında yer alan akademisyenlerin mecburi 2 yıl Anadolu hizmetine tabi tutulacağına yönelik haberlere dair YÖK'ten resmi açıklama geldi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yapılan resmi açıklamada, Üretim Reform Paketi kapsamında geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yayınlanan 2547 sayılı kanuna eklenen maddeye göre, bir üniversitede doktora bitirenlerin en fazla yüzde 20'si , aynı üniversitenin yardımcı doçent kadrolarına atanabilecek, geriye kalan yüzde 80'i ise doğu ya da batı illeri gözetilmeksizin farklı bir üniversitedede bir eğitim öğretim yılı boyunca çalışmak koşuluyla doktorasını bitirdikleri üniversitede yardımcı doçent olabilecekler.

Düzenleme sonrası, kanun kapsamındaki personelin doktora öğrenimleri sonrasında, bir akademik yıl için gidebilecekleri kurum bulma konusunu YÖK'e bildirmeleri üzerine YÖK Akademik Kariyer Platformu çalışmasını başlattı. Platform, üniversitede 1 yıl çalışma şartı getirilen yüzde 80'lik dilimdeki akademisyenlerin boşta kalmaması için kariyerlerine devam edecek bir yer gösterme amacıyla oluşuyor. Bu çerçevede üniversitelerin ihtiyaç duyduğu alanlardaki doktoralı insan kaynağı , üniversitelerle buluşacak. Platforma başvurular isteklilik esasına göre yapılacak.

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