YÖK’ten Büyük Müjde! Detsek Tutarı 3.500 TL!

Yükseköğretim Kurulu’nca yapılan duyuru birçok öğretim görevlisinin yüzünü güldürdü. Öğretim Görevlileri yurt dışında dil bilgilerini geliştirmek amacıyla dil kurslarına gitmeleri halinde devlet tarafından 3.500 TL aylık destek ödemesi yapılacak. İlk kez geçtiğimiz yıl uygulanan bu destek bu yıl 3.500 TL’yi buldu.

Bu çalışmayla Türk akademisyenlerin yabancı dilde eğitim verebilme kapasitelerinin arttırılması hedefleniyor. Burs programı kapsamında 2018'de yapılan ilk uygulamada, devlet üniversitelerinde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarında görev yapan öğretim elemanlarının başvuruları YÖK tarafından değerlendirilmiş, burs almaya hak kazanan öğretim elemanları; İngiltere, Amerika, Kanada, Malta, Almanya ve Fransa gibi uluslararası akreditasyona sahip dil okullarında katıldıkları İngilizce, Almanca ve Fransızca dil eğitimleri için 2-6 ay arasında aylık 2.500 TL burs almışlardı.

Bu bilgiler ışığında; burslara, son beş yıl içinde YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 45 veya en fazla 70 puan aldığını belgeleyen, Araştırma Üniversiteleri ve Aday Araştırma Üniversitesi dışındaki devlet üniversitelerindeki doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarında görev yapan öğretim elemanları başvurabilecek.

Burstan yararlanmak isteyen öğretim elemanlarının seçimleri üniversiteler tarafından yapılacak. Yabancı dil eğitimi alması uygun bulunan öğretim elemanlarının bilgileri en geç 17 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar YÖK'e bildirilecek.