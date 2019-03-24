Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

YÖK’ten Büyük Müjde! Detsek Tutarı 3.500 TL!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Verilen Yabancı Dil Eğitim Bursu kapsamında öğretim elemanlarına verilecek burs desteği aylık 3.500 TL olarak açıklandı.

YÖK’ten Büyük Müjde! Detsek Tutarı 3.500 TL!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Verilen Yabancı Dil Eğitim Bursu kapsamında öğretim elemanlarına verilecek burs desteği aylık 3.500 TL olarak açıklandı.

24 Mart 2019 Pazar 09:28
YÖK’ten Büyük Müjde! Detsek Tutarı 3.500 TL!

Yükseköğretim Kurulu’nca yapılan duyuru birçok öğretim görevlisinin yüzünü güldürdü. Öğretim Görevlileri yurt dışında dil bilgilerini geliştirmek amacıyla dil kurslarına gitmeleri halinde devlet tarafından 3.500 TL aylık destek ödemesi yapılacak. İlk kez geçtiğimiz yıl uygulanan bu destek bu yıl 3.500 TL’yi buldu.

Bu çalışmayla Türk akademisyenlerin yabancı dilde eğitim verebilme kapasitelerinin arttırılması hedefleniyor. Burs programı kapsamında 2018'de yapılan ilk uygulamada, devlet üniversitelerinde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarında görev yapan öğretim elemanlarının başvuruları YÖK tarafından değerlendirilmiş, burs almaya hak kazanan öğretim elemanları; İngiltere, Amerika, Kanada, Malta, Almanya ve Fransa gibi uluslararası akreditasyona sahip dil okullarında katıldıkları İngilizce, Almanca ve Fransızca dil eğitimleri için 2-6 ay arasında aylık 2.500 TL burs almışlardı.

Bu bilgiler ışığında; burslara, son beş yıl içinde YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 45 veya en fazla 70 puan aldığını belgeleyen, Araştırma Üniversiteleri ve Aday Araştırma Üniversitesi dışındaki devlet üniversitelerindeki doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarında görev yapan öğretim elemanları başvurabilecek.

Burstan yararlanmak isteyen öğretim elemanlarının seçimleri üniversiteler tarafından yapılacak. Yabancı dil eğitimi alması uygun bulunan öğretim elemanlarının bilgileri en geç 17 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar YÖK'e bildirilecek.

Anahtar Kelimeler:
yök ten büyük müjde detsek tutarı tl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan'dan Açıklama! Ders Sayıları Değişiyor Mu?
Bakan'dan Açıklama! Ders Sayıları Değişiyor Mu?
ÇOMÜ’DEN AÇILIŞ! YENİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİNASI HİZMETE AÇILDI!
ÇOMÜ’DEN AÇILIŞ! YENİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİNASI HİZMETE AÇILDI!
Türkiye Birincisi Atanamadı!
Türkiye Birincisi Atanamadı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim