YÖK’ten Büyük Müjde! 4500 TL’ye Varan Burs İmkanı! İşte Detaylar!

“YÖK olarak, ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefi kapsamında birçok yeni programı hayata geçirmiş bulunmaktayız.

Bu bağlamda, öncelediğimiz konulardan biri hem nitelik hem de nicelik yönünden doktora eğitimi olmuştur.

Ülkemizde doktoralı insan kaynağının nicelik olarak arttırılmasının yanı sıra nitelik olarak da iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz projelerden biri de “Araştırma Görevlileri için Yurt Dışı Araştırma Bursları (YÖK-YUDAB) Programı”dır.

İlk kez 2018 yılında başlattığımız YÖK-YUDAB Programı ile doktora tez aşamasında olup devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan araştırma görevlilerinden, tez konusu ülkemizin öncelikli alanları ile ilgili olanlara, en az 6 ay en fazla 1 yıl süreyle, tezleri ile ilgili yurt dışında araştırma yapma imkânı sunulmaktadır.

Başvuru Tarihleri

YÖK-YUDAB Programına 2019 yılı başvuruları 04 Nisan 2019 tarihinde alınmaya başlanmış olup, 31 Mayıs 2019 (saat 17.00) tarihine kadar alınmaya devam edecektir.

Bursa başvuracak araştırma görevlilerimizin, “Times HigherEducation (THE), AcademicRanking of World Universities (Shanghai) ve QS tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde alan sıralamasında %60’lık dilim içerisine giren üniversitelerden birinden en az altı ay en fazla bir yıl süre için davet mektubu almış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURULAR NEREDEN?

Burs programına başvurular, YÖK-YUDAB Programının resmi web sayfası olan https://yudab.yok.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. 2019 yılı içerisinde YÖK-YUDAB Programından faydalanacak araştırma görevlileri, yurt dışında oldukları süre içerisinde, bulundukları ülkelere göre aylık 3500-4500 Türk Lirası tutarında desteklenecektir.

“Akademisyen dostu YÖK” olarak, yükseköğretimimizde kalite çıtasının yükseltilmesi çabalarında önemli katkı sağlayan çeşitli burs programlarımız ile başarıyı ödüllendirmeye devam ediyoruz…