YÖK'ten bedelli askerlik açıklaması!

YüksekÖğretim Kurulu'ndan bedelli askerlikle ilgili yapılan açıklamada öğrencilerin temel eğitim aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına karar verildiği bilgisi yapıldı. Dün YÖK Başkanı ile MSB Hulusi Akar bu konuyu görüşmüştü, alınan karar bugün paylaşıldı.