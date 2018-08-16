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YÖK'ten bedelli askerlik açıklaması!

YüksekÖğretim Kurulu'ndan bedelli askerlikle ilgili yapılan açıklamada öğrencilerin temel eğitim aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına karar verildiği bilgisi yapıldı. Dün YÖK Başkanı ile MSB Hulusi Akar bu konuyu görüşmüştü, alınan karar bugün paylaşıldı.

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YÖK'ten bedelli askerlik açıklaması!

YüksekÖğretim Kurulu'ndan bedelli askerlikle ilgili yapılan açıklamada öğrencilerin temel eğitim aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına karar verildiği bilgisi yapıldı. Dün YÖK Başkanı ile MSB Hulusi Akar bu konuyu görüşmüştü, alınan karar bugün paylaşıldı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 10:32
YÖK'ten bedelli askerlik açıklaması!

YüksekÖğretim Kurulu'ndan bedelli askerlikle ilgili yapılan açıklamada öğrencilerin temel eğitim aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına karar verildiği bilgisi yapıldı. Dün YÖK Başkanı ile MSB Hulusi Akar bu konuyu görüşmüştü, alınan karar bugün paylaşıldı.

YüksekÖğretim Kurulu'ndan bedelli askerlikle ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Bedelli Askerlik Uygulaması konulu yazısı Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülerek, geçici 55'inci madde kapsamında "21 günlük temel askerlik eğitimi" amacıyla silahaltına alınacak yükseköğretim öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına denk gelmesi durumunda mazeret sınav hakkı verilmesine, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Milli Savunma Bakanlığı görevine atanan Sayın Hulusi Akar'ı tebrik etmek için gerçekleştirdiği ziyarette geçici 55. madde kapsamında temel askerlik eğitim alacak yükseköğretim öğrencilerinin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirleri Bakan Akar’la müzakere ettiklerini açıklamıştı.

KPSSCAF.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 16.08.2018 10:44
Anahtar Kelimeler:
yök ten bedelli askerlik açıklaması
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