YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır?

13-23 Eylül 2019 Tarihleri arasında alınan YÖKDİL başvuruları sonrasında adaylar bugün sınava girdi.

Sınav, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında uygulandı.

Sınav, Sonbahar Döneminde Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; İlkbahar Döneminde ise Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında olmak üzere yılda iki kez yapılacaktır. Peki sınava girenlerin en çok merak ettiği konu ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları, ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre 28 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.

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