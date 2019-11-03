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YÖKDİL sonuç tarihi belli oldu - Sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), 3 Kasım Pazar günü tamamlandı. 41 il, 47 sınav merkezinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavını geride bırakan adaylar, sonuçlar öncesinde soru ve cevapların yayınlanmasını bekliyor. Peki, YÖKDİL sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? Sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sonuç tarihi belli oldu - Sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), 3 Kasım Pazar günü tamamlandı. 41 il, 47 sınav merkezinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavını geride bırakan adaylar, sonuçlar öncesinde soru ve cevapların yayınlanmasını bekliyor. Peki, YÖKDİL sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? Sonuçları ne zaman açıklanacak?

03 Kasım 2019 Pazar 14:39
YÖKDİL sonuç tarihi belli oldu - Sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?

Başvuruları 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan YÖKDİL, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde yapıldı. YÖKDİL sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Alacakları puanı merak eden adaylar, sınavın hemen ardından soru ve cevaplara odaklandı. Yaptıkları netler doğrultusunda bir tahminde bulunmak isteyen adaylar, YÖKDİL soru ve cevaplarının yayınlanmasını bekliyor.

Sınav sonuçları, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, sınav sonrasına ilişkin için açıklamada bulunmadı ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında YÖKDİL snav soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. YÖKDİL sonuçları ise 28 Kasım 2019 tarihinde “sonuc.osym.gov.tr” adresinden duyurulacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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