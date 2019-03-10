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YÖKDİL Sınavı Kolay Mıydı, Zor Muydu?

YÖKDİL sınavı sona erdi. Bugün sat 14.00'da başlayan sınav toplam 3 saat sürdü. Peki sınav kolay mıydı, zor muydu? Adaylarla beraber sınav sorularını tartışıyoruz.

YÖKDİL Sınavı Kolay Mıydı, Zor Muydu?

YÖKDİL sınavı sona erdi. Bugün sat 14.00'da başlayan sınav toplam 3 saat sürdü. Peki sınav kolay mıydı, zor muydu? Adaylarla beraber sınav sorularını tartışıyoruz.

10 Mart 2019 Pazar 17:24
YÖKDİL Sınavı Kolay Mıydı, Zor Muydu?

YÖKDİL sınavı için başvurular 30 Ocak ila 8 Şubat 2019 tarihleri arasında alınmıştı. Sınav ise bugün saat 14.00'da başladı. Toplamda 3 saat sürdü. 

Gerçekleştirilen sınav fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapıldı. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 soru soruldu.

Sınava itirazlar da 11 ila 15 Mart tarihleri arasında alınacak.

Peki sınav soruları kolay mıydı, zor muydu? Yorum bölümünden görüşlerinizi belirtebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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