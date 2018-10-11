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YÖKDİL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YÖKDİL sınavı ile yabancı dil bilgilerini resmiyet kavuşturmak ve resmi olarak kanıtlamak isteyen adaylar, Anadolu Üniversitesi bünyesinde düzenlenen YÖKDİL sınavının sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını sorgulamaya başladı. Türkiye genelinde birçok sınav merkezinde düzenlenen YÖKDİL sınavının sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden daha önceden açıklandığı gibi beklenen tarihte erişime açılacak. Peki, YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacak?

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YÖKDİL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YÖKDİL sınavı ile yabancı dil bilgilerini resmiyet kavuşturmak ve resmi olarak kanıtlamak isteyen adaylar, Anadolu Üniversitesi bünyesinde düzenlenen YÖKDİL sınavının sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını sorgulamaya başladı. Türkiye genelinde birçok sınav merkezinde düzenlenen YÖKDİL sınavının sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden daha önceden açıklandığı gibi beklenen tarihte erişime açılacak. Peki, YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacak?

11 Ekim 2018 Perşembe 23:49
YÖKDİL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YÖKDİL sınavı ile yabancı dil bilgilerini resmiyet kavuşturmak ve resmi olarak kanıtlamak isteyen adaylar, Anadolu Üniversitesi bünyesinde düzenlenen YÖKDİL sınavının sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını sorgulamaya başladı. Türkiye genelinde birçok sınav merkezinde düzenlenen YÖKDİL sınavının sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden daha önceden açıklandığı gibi beklenen tarihte erişime açılacak. Peki, YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacak

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Akademik olarak yabancı dil bilgisinin tasdiklendiği YÖKDİL sınavının sonuçları için adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Birçok yabancı dilde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı, Fen ve Sağlık Bilimleri alanları için İngilizce, Sosyal Blimler alanlarında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde olmak üzere 4 farklı dil üzerinden gerçekleştirildi. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından ne zaman açıklanacak, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden ne zaman sorgulanabilecek?

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınavının sonuç takvimi henüz yayınlanmasa da, sınavın geçtiğimiz yıllardaki açıklanma dönemi dikkate alındığında 12 Ekim 2018 ile 27 Ekim 2018 tarihleri arasında erişime açılacağı tahmin ediliyor. Bu tahminler arasında en kuvvetli tarihin 12 Ekim Cuma günü olacağı tahmin ediliyor ancak uzaması durumunda 27 Ekim 2018 tarihine kadar sürebileceği de tahminler arasında yer alıyor.

Bu tarihler, Anadolu Üniversitesinin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sınav Takvimi

Aday Başvuruları : 08 - 17 Ağustos 2018 (saat 18:00'e kadar)
Sınav Giriş Belgelerinin Yayımlanması : 17 - 21 Eylül 2018
Sınav Tarihi : 22 Eylül 2018
Sınav İtirazı : 24 - 28 Eylül 2018
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.10.2018 00:32
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