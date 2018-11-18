yök yks anket sonuçlarını açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından 2018-YKS tercih sürecinde lisans puan barajını geçmiş olmasına rağmen tercihte bulunmayan üniversite adayı öğrencilerin tercih süreciyle ilgili görüş, beklenti ve eğilimlerinin belirlenmesine yönelik yapılan anketin sonuçları paylaşıldı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç anket sonuçları ile ilgili olarak "Mezuniyet sonrasında iş bulma kaygılarının tercih yapmamada ilk etken olduğunun görüldüğü anketimize katılan 31 bini aşkın adaya, gösterdikleri bu büyük ilgiden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

YÖK’ÜN YAPTIĞI ANKET SONUÇLANDI

TERCİHLERDE ROL OYNAYAN BİRİNCİ FAKTÖR: İSTİHDAM İMKANLARI -ADAYLARIN %94’Ü DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİ, %6’SI İSE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİ TERCİH EDEBİLECEKLERİNİ BELİRTTİ

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN ÜCRETLERİ YÜKSEK BULUNUYOR

TERCİH KULLANMAYAN ADAYLARIN %70’İ LİSE EĞİTİMİNİN ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEDİĞİ PROGRAMLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLERİ KAZANDIRDIĞINA İNANMADIĞINI, %30’U İSE LİSE EĞİTİMİNİN ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEDİĞİ PROGRAMLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLERİ KAZANDIRDIĞINA İNANDIKLARINI BELİRTTİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız tarafından tercih sürecinde lisans puan barajını (180) geçmiş olmasına rağmen tercihte bulunmayan üniversite adayı öğrencilerimizin tercih süreciyle ilgili görüş, beklenti ve eğilimlerinin belirlenmesine yönelik olarak geliştirilen anket 27 Ekim – 5 Kasım tarihlerinde uygulanmıştır

Söz konusu anket; kayıtlarımızda e-posta adresi bulunan öğrencilerimize e-posta yoluyla; e-posta adresi sistemimizde bulunmayan öğrencilerimize ise SMS yoluyla iletilmiş olup “31.000’den fazla” aday bu anketi kimlik numaralarını kullanarak doldurmuşlardır. Anket Çalışmasına Katılanların Yarısı Sınava İlk Kez Girmişlerdir Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli olan baraj puanını aşmasına rağmen, tercih yapmayan adaylardan anket çalışmasına katılanların %51’i yükseköğretime geçiş sınavına ilk defa girerken, %24’ü ikinci defa, %25’i ise üçüncü defa girmişlerdir.

Adayların YKS’ye Girme Nedenleri

Adayların %69’u 2018-YKS’ye üniversiteye yerleşme hedefi ile girdiğini, %31’i ise kendini denemek için girdiğini belirtmiştir.

Adayların Tercih Sürecinde Yaralandıkları Kaynaklar

Adayların, YKS sürecinde öğretmenler/rehber öğretmenler, aile, sosyal medya, arkadaşlarının görüşleri, YÖK-Atlas uygulaması, üniversitelerin web sayfaları gibi birden fazla kaynaktan yararlandıkları anlaşılmaktadır. Adaylar, tercih yapmamış olsalar bile bu süreçte; en çok öğretmenler ve rehber öğretmenlerin görüşlerinden yararlanmışlardır. Yararlandıkları kaynaklarda ikinci sırayı ailelerinin görüşleri, üçüncü sırayı ise sosyal medya almıştır. Diğer taraftan bu süreçte adayların YÖK-Atlas’tan da faydalanmaları memnuniyet vericidir.

Üniversite ve Bölüm Tercihlerinde Belirleyici Faktörler

Ankete katılan adaylar için üniversite ve bölüm tercihi aşamasında belirleyici olan en önemli faktör; tercih edeceği bölümden mezuniyet sonrası iş bulma (istihdam) imkanıdır. Tercih sürecinde, mezuniyet sonrası iş bulma ve istihdam edilme durumu, adaylar için önemli olmaktadır. Adayların %26’sı tercih edeceği bölümün istihdam imkanını, %18’i üniversitenin bulunduğu ili, %16’sı ise ilgili bölümün taban puanını göz önünde bulundurarak tercihlerini planlamaktadır. Bu sonuç her ne kadar tercihte bulunan adaylar ile sınırlı olmakla birlikte muhatap aday kitlesinin geneli için de bir fikir vermektedir. o Adayların Tercih Yapma Hakkını Kullanmaları Halinde Tercih Etmeyi Düşündükleri Üniversite ve Program Türü Ankete katılan adaylardan %94’ü Devlet Üniversitelerini, %6’sı vakıf üniversitelerini tercih edebileceklerini belirtmişlerdir. Ankete katılan ve puanları lisans tercih edebilecek barajın üstünde olan adaylardan % 92’si lisans, %8’i ise önlisans programlarını tercih edebileceklerini belirtmişlerdir.

Devlet Üniversitelerini Tercih Etmeme Nedenleri

Adayların devlet üniversitesini tercih etmeme nedenlerini belirleyen faktörler arasında ilk sırayı %46,28 oranla “istediğim bölümler için puanımın yeterli olmaması ”, ikinci sırayı %21,48 oranla “kazanma şansımın olduğu bölümleri bitirince iş bulamayacağım kaygısı”, üçüncü sırayı ise %11,48 oranla “istediğim bölümün taban puanını tahmin edemeyişim” faktörü almıştır. Devlet üniversitelerindeki boş kontenjanlar düşünüldüğünde Devlet üniversitelerinin adayların temayülünün yoğunlaştığı programları dikkate alacağı düşünülmektedir.

Vakıf Üniversitelerini Tercih Etmeme Nedenleri

Ankete katılan adayların %42,69’u “öğrenim ücretlerinin yüksek olması”; %24,08’i “istediği bölümler için puanının yeterli olmaması”; %10,78’i “kazanma şansının olduğu bölümleri bitirince iş bulamayacağı kaygısı” nedeniyle Vakıf üniversitelerini tercih etmediğini belirtmiştir. Adayların büyük bir kısmı Vakıf Üniversitelerindeki öğrenim ücretlerini yüksek bulmaları nedeniyle bu üniversitelerde bulunan programları tercih etmemişlerdir. Vakıf Üniversiteleri bağlamında ücretlerin yüksek olması konusu öne çıkmaktadır.

KKTC Üniversitelerini Tercih Etmeme Nedenleri

Tercih kullanmayan adayların %34,32’si “KKTC’ye ulaşım ve KKTC’de yaşam giderlerinin fazla olması”; %31,48’i “öğrenim ücretlerinin yüksek olması”; %10,49’u “Tercih yapabileceğim KKTC üniversitelerindeki eğitimin kalitesiyle ilgili kaygılarım” nedeniyle KKTC üniversitelerini tercih etmediğini belirtmiştir. Adayların, gerek Devlet, gerek Vakıf ve gerekse KKTC Üniversitelerini tercih etmemelerinin başlıca nedenleri arasında % 10 civarında bir oranla için eğitimin kalitesiyle ilgili kaygılar yer almaktadır.

Açıköğretim Programlarını Tercih Etmeme Nedenleri

YÖK'ün YKS anketine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.