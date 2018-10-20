YÖK, Üniversiteleri Ziyaret Etmeye Devam Ediyor!

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Üyeleri, sorunları ve problemleri yerinde tespit etmek ve üniversite öğrenci temsilcilerinin görüşlerini almak üzere düzenli aralıklarla yükseköğretim kurumlarını ziyaret etmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere daha öncesinde Eskişehir Osmangazi, Kütahya Dumlupınar, Süleyman Demirel, Uşak, Bartın, Karabük, Çankırı Karatekin ve Zonguldak Bülent Ecevit üniversiteleri ziyaret edilmiş, üniversitelerde son dönemde yaşanan gelişmelerin ve karşılaşılan sorunların yerinde tespit edilmesi için üniversitelerde öğrenci ve akademisyenlerle bir araya gelinmişti.

Bu kapsamda YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan ve YÖK Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesine ziyaret gerçekleştirdi.

YÖK Üyeleri, ilk olarak üniversitenin senato toplantısına katılarak dekanlar ve diğer akademisyenlerle bir araya geldi.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan toplantıda "Yükseköğretim Sistemimizde Yapısal Gelişmeler" başlıklı bir sunum gerçekleştirirken YÖK'ün yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gerçekleştirilen toplantıda ayrıca YÖK Üyeleri, Senato Üyelerinin sorularını yanıtladı ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Engelli Öğrenci Ziyareti

YÖK Üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan ve Prof. Dr. Mehmet Çelik son olarak Prof Dr Muzaffer Şeker ile birlikte, engelli olduğu için evde YKS sınavına giren Ayşenur Tayanç'ı ziyaret etti. Ayşenur epidermolisis bullosa adli ağır bir cilt hastalığı nedeniyle tedavi görmekte iken sınav süreçleri ve örgün eğitime kazandırılması için Necmettin Erbakan Üniversitesi ile birlikte çalışma başlatılmıştı. YKS sırasında rahatsızlığının artması ve ek olarak bir gözünde görme kaybı olmasına rağmen inanılmaz gayret gösteren Ayşenur başarılı oldu . Bilgisayar Teknolojileri programı öğretim görevlilerinin Ayşenur'un ders takibi için çalışmaları da göz doldurdu. Başta giriş sınavi hizmeti olmak üzere egitimin sürdürülmesindeki tüm sürecin YÖK'un Engelsiz Üniversiteler kapsamında gerçekleştirdiği Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim çalışmalarına önemli bir örnek teşkil ettiği belirtildi.

Kaynaklar; yok.gov.tr

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