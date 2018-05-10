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YÖK'ten Son Dakika Açıklaması: Artık O Bölüme Öğrenci Alınayacak

YÖK'ten bir son dakika açıklaması geldi. Ajansların da son dakika olarak geçtiği bilgiye göre artık bazı bölümlere öğrenci alınmayacağı belirtildi.

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YÖK'ten Son Dakika Açıklaması: Artık O Bölüme Öğrenci Alınayacak

YÖK'ten bir son dakika açıklaması geldi. Ajansların da son dakika olarak geçtiği bilgiye göre artık bazı bölümlere öğrenci alınmayacağı belirtildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 10:49
YÖK'ten Son Dakika Açıklaması: Artık O Bölüme Öğrenci Alınayacak

YÖK'ten bir son dakika açıklaması geldi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Türkiye’de bulunan yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan ve henüz öğrencisi olmayan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmaması yönünde karar verdi.

YÖK kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre, bu kısıtlama kararının alınmasında özellikle “mezun-istihdam ilişkisi” ve Fransa ile "mütekabiliyet” hususu etkili oldu. Bilindiği üzere Fransa’da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı/Türkoloji bölümleri bulunmuyor.

ÖĞRENCİ ALANLAR EĞİTİME DEVAM EDECEK

YÖK yetkilileri, Türkiye’de henüz öğrenci almamış olan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı sayısının 16 olduğunu duyurdu. Yükseköğretim sisteminde öğrencisi olan ve eğitim öğretimi sürdüren toplam 19 Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı bulunuyor. Öğrenci alan mevcut bölümler eğitim öğretimlerine hiçbir aksama olmaksızın devam edecek olup, henüz öğrenci almamış olan Fransız dili ve edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümleri bu karar kapsamında yer alacak.

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