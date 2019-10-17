Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
gök gürültülü hafif yağmurlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
93369
ALTIN
282.276
DOLAR
5.8897
STERLIN
7.5373
EURO
6.5450

YÖK'ten öğretmenlik bölümlerine 'TYT barajı'

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), özel yetenek sınavıyla öğrenci alan eğitim fakültelerinin öğretmenlik programlarına, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olma şartı getirildi.

YÖK'ten öğretmenlik bölümlerine 'TYT barajı'

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), özel yetenek sınavıyla öğrenci alan eğitim fakültelerinin öğretmenlik programlarına, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olma şartı getirildi.

17 Ekim 2019 Perşembe 15:21
YÖK'ten öğretmenlik bölümlerine 'TYT barajı'

Alınan bilgiye göre, üniversitelerin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programları için merkezi yerleştirme sınavıyla öğrenci alanların aksine başarı sırası şartı bulunmuyordu.

Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında üniversitelerin bazı alanlarına başarı sırası şartı getirilmesine ilişkin yeni bir karar alındı. Buna göre, 2020 YKS'de özel yetenek sınavıyla öğrenci alacak öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için TYT'de en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olma şartı aranacak.

Bu kapsamda, özel yetenekle öğrenci alan öğretmenlik bölümlerine başvuru için TYT'deki barajı da geçmek gerekecek.

ÖĞRENCİLER 2 YIL ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİ

2018 ve 2019 YKS kılavuzlarında diğer öğretmenlik programlarında olduğu gibi özel yetenekle öğrenci alan programlara da başarı sırası şartı getirileceği, sınava girecek öğrenciler için 2 yıl önce duyuruldu. Bu yılki YKS sonuçlarına göre, özel yetenek sınavıyla girilen öğretmenlik programlarına 1 milyon 761 bininci sıradaki öğrenci kabul edilmişti.

TYT'de 800 bin başarı sırası şartı getirilen özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarında, özel yetenek sınavıyla öğrenci alımı hususunda herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak.

Öte yandan, merkezi yerleştirme sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programları için AYT'den en düşük 300 bin başarı sırası şartı devam edecek.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.10.2019 15:28
Anahtar Kelimeler:
yök ten öğretmenlik bölümlerine tyt barajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarımın Geleceği İçin Eğitime Destek!
Tarımın Geleceği İçin Eğitime Destek!
Kaymakamlık açıkladı: Okullar 2 gün tatil edildi...
Kaymakamlık açıkladı: Okullar 2 gün tatil edildi...
e-YDS 2019/12 İngilizce Başvuruları Duyurusu!
e-YDS 2019/12 İngilizce Başvuruları Duyurusu!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim