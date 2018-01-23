YÖK Öğretim Üyesi Yerleştirme (ÖYP) Tercih Sonuçları Açıklandı

Yükseköğretim Kurumu tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada ÖYP Lisansüstü tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında tercih sonuçları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"ÖYP Lisansüstü Eğitim Kontenjanları (2018 Bahar Güz Dönemi)

2018 Bahar Dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlanmıştır. Sonuçları öğrenmek için tıklayınız.

Üniversitelerin Lisansüstü tercih sonuçlarına ulaşabilmeleri için aşağıdaki yolu izlemeleri gerekmektedir.

YÖKSİS ÖYP İşlemleri Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ÖYP Aday İşlemleri Lisansüstü Tercih Sonuçları Dönem

ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 09.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar lisansüstü eğitim yapmak için yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerine başvurmaları gerekmektedir.

1. ALES sonuç belgesi.

2. Yabancı dil sınav sonuç belgesi.

3. Lisans transkripti.

4. ÖYP araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belge

Not: Kayıt işlemlerinde istenilebilecek diğer belgeler için lütfen ilgili enstitülerle iletişime geçiniz."

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