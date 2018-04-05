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YÖK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Duyurusu Yayımlandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı sınav duyurusu www.yok.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı.

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YÖK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Duyurusu Yayımlandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı sınav duyurusu www.yok.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı.

05 Nisan 2018 Perşembe 11:48
YÖK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Duyurusu Yayımlandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖK) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği duyurusu "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Uyarınca Görevde Yükselme ve/veya Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınav Duyurusu" başlığı altında yayımlandı.

Yayımlanan duyuruda başvuruların 30 Nisan 2018 tarihi itibariyle sona ereceği belişrtilirken kurum bazında kadrolar, merkezi yazılı sınav konu başlıkları da yayımlandı. Merkezi sınav kurulu kararları için TIKLAYIN.  YÖK tarafından yapılan resmi duyuruya göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. YÖK duyurularından, ÖSYM duyurularından kamuya personel alımlarından ve daha fazlasından anında haberdar olmak için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

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