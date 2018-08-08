yök başarı burslarının kapsamı genişletildi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında 47 Lisans Programına verilecek olan Yükseköğretim Kurumları Başarı Bursu'nun kapsamı genişletildi.

YÖK'tan yapılan açıklama şöyle;

Ülkemizin bilgi temelli gelişimi açısından yükseköğretim sistemimizin bilimsel yapısının zemininin oluşturulması ve ülkemizin öncelikli alanlarında stratejik öneme sahip lisans programlarını tercih edecek öğrencilerimiz için "Yeni YÖK" olarak başlattığımız "YÖK Başarı Bursu" 2018-2019 eğitim öğretim yılında da devam edecektir.

Yükseköğretim Kurulu olarak, ülkemizin kalkınmasının ancak "nitelikli bilgi" ve "nitelikli insan kaynağı" ile mümkün olacağı inancındayız.

Bu kapsamda 2016 yılında başlatılan "YÖK Başarı Bursları"nı;

- Temel Bilimler Programlarında; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji programlarına,

- Ziraat Programlarında; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Organik Tarım İşletmeciliği, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Ziraat Mühendisliği Programları, Zootekni programlarına,

- Orman Programlarında; Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi programlarına,

- Su Ürünleri Programlarında; Balıkçılık Teknolojisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Su Bilimleri ve Mühendisliği programlarına,

- Yer Bilimleri Programlarında; Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Yer Bilimleri Mühendisliği Programlarına,

- Veteriner Fakültelerine,

- Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astronomi ve Astrofizik ile Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran başarılı öğrencilerimize bu yıl da vermeye devam ediyoruz.

2018-2019 eğitim öğretim yılında şartları sağlayan ve 47 lisans programında öğrenim görecek öğrencilerimize 12 ay boyunca aylık 700 TL burs desteği sağlanacaktır.

LİSANS BAŞARI BURSLARI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/15601/YOK_tarafindan_verilen_burslar.pdf