yök atlas tercih döneminde adayların rehber öğretmeni oldu

Bilindiği üzere 10 Mart 2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın ilk kez kamuoyu ile paylaştığı Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) https://yokatlas.yok.gov.tr adresinde hizmete sunuldu.

YÖK Atlas programı içerisinde yer alan Lisans Atlası ile Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detayı; Önlisans Atlası ile Önlisans programlarına Sınavsız Geçiş ve YGS puanı ile yerleşenlerin dağılımı, YGS netleri, geldikleri liseler, mezun oldukları lise alan ve dalları; programda görevli öğretim üyeleri, geçmiş yıllarda verilen mezun sayısı, yatay geçiş trafiği ve benzeri pek çok detayı; Mezun Başarı Atlası ile tercih Kılavuzu'nda yer alan lisans programlarından mezun olanların merkezi uzmanlık sınavlarında gösterdikleri başarıyı görebilme imkanına sahip olmaktalar. (Mezunların KPSS-1, KPSS-2, TUS-1, TUS-2, TUS-KP, AP-AYB sınav başarıları)

- Hizmete sunulduktan bugüne 12 milyon kişi kullandı

"Öğrenci dostu Yeni YÖK olarak", adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini desteklemek amacıyla geliştirilen ve adaylara adeta rehber öğretmenlik yapan YÖK Atlas, hizmete sunulduğu günden bugüne kadar 12 milyon 170 bin farklı kişi tarafından kullanıldı.

Üniversite adaylarının bilinçli tercihlerde bulunması amacıyla ilk kez 2016 ÖSYS sürecinde hizmete giren sistem, 2017 tercih döneminde olduğu gibi 2018-YKS tercih döneminde de yoğunlukla başvurulan en önemli bilgi kaynağı oldu.

- YÖK Atlas Kullanıcı sayısı 2 milyonu buldu

2016, 2017 ve 2018 tercih dönemleri incelendiğinde YÖK Atlas'ın üniversite adayları ve rehberlerin vazgeçilmez bilgi kaynağı olduğu anlaşılıyor. Kullanıma açıldığı ilk tercih döneminde toplam 940 bin kişi tarafından kullanılan YÖK Atlas programında bu sene bu sayı yaklaşık 2 milyona ulaştı.

Bu sene ilk kez gerçekleştirilen YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercih dönemi boyunca (31 Temmuz-14 Ağustos) yani 15 günlük süreçte 1 milyon 963 bin kullanıcının ziyaret ettiği sistemden, ek yerleştirmelerin gerçekleşeceği Eylül ayı sonuna kadar 2,2 milyon adayın faydalanması bekleniyor.

- Sisteme en çok cep ve tabletten giriş yapıldı

Sistemi kullananların %38'si bilgisayarlarından YÖK Atlas'a ulaşırken, %62'si cep telefonu ya da tabletlerini kullandılar.

- Kullanıcıların giriş yaptığı iller

Kullanıcıların:

%25'i İstanbul,

%17'si Ankara,

%8,3'ü İzmir,

%6,0's Adana,

%4,2'si Antalya,

%3,4'ü Bursa,

%3,3'ü Gaziantep'ten sisteme ulaştı.

- Adaylar ortalama 8 bölümü inceledi

Adayların sistemde kalma ve arama izlerinden derlenen istatistiklere göre, 2018 YKS tercih döneminde ziyaretçiler sitede ortalama 7 dakika 55 saniye zaman geçirdi ve ortalama 8 farklı bölümü inceledi. Sistemi kullanan her 3 adaydan 2'si mutlaka en az bir kez daha sistemi kullanmak için geri döndü.

- En çok ilgi gösterilen alanlar "tıp", "hukuk" ve "bilgisayar mühendisliği"

Verilere göre, bu yıl lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacaklar, binlerce üniversite programı arasında sırasıyla en çok "tıp", "hukuk" ve "bilgisayar mühendisliği" alanlarını inceledi.

Önlisans adaylarının en çok ilgi gösterdiği alanlar ise "İlk ve Acil Yardım", "Anestezi" ve "Tıbbi Görüntüleme Teknikleri" oldu.

- Lisans ve Önlisans programlarında 2018 yılı Yükseköğretim Vitrini belli oldu

Lisans ve Önlisans Atlaslarında en çok incelenen programlar şunlar oldu:

- Lisans / Önlisans Programlarına gösterilen ilgide 2017 – 2018 kıyaslaması

Kaynaklar; yok.gov.tr/web/guest/yok-atlas-2018-tercih-donemi

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