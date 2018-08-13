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Yök Açıkladı : İslam Teknoloji Üniversitesi Başvuru Kabul Süreci Başladı!..

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yerleşik İslam Teknoloji Üniversitesi (IUT) 04 Ocak 2019 tarihinde başlaması öngörülen 2018-2019 akademik döneminde öğrenim görmek üzere ülkemizden öğrencileri de davet etmektedir.

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Yök Açıkladı : İslam Teknoloji Üniversitesi Başvuru Kabul Süreci Başladı!..

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yerleşik İslam Teknoloji Üniversitesi (IUT) 04 Ocak 2019 tarihinde başlaması öngörülen 2018-2019 akademik döneminde öğrenim görmek üzere ülkemizden öğrencileri de davet etmektedir.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:28
Yök Açıkladı : İslam Teknoloji Üniversitesi Başvuru Kabul Süreci Başladı!..

Bangladeş'in başşehri Dakka'da yerleşik İslam Teknoloji Üniversitesi IUT 04 Ocak 2019 tarihinde başlaması öngörülen 2018-2019 akademik yarıyılında öğrenim görmek üzere ülkemizden talebeleri de davet etmektedir.

İslam Teknoloji Üniversitesi'nin Notası, başvuru formları ve tanıtım broşürü ekli dosyalarda yer almaktadır. Başvuru sürecine ilişkin detaylara http://admission.iutoic-dhaka.edu/ adresinden ulaşılabilir.

Söz konusu üniversitenin son başvuru tarihine kısıtlı bir süre kalması göz önünde bulundurularak başvuru evraklarının en geç 27 Ağustos 2018 tarihine kadar Başkanlığımız Uluslararası İlişkiler Dairesine ulaştırılması gerekmektedir.

İlgilenen öğrencilerin bilgisine sunulmaktadır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.08.2018 23:25
Anahtar Kelimeler:
İslam Teknoloji Üniversitesi
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