Yök Açıkladı : İslam Teknoloji Üniversitesi Başvuru Kabul Süreci Başladı!..

Bangladeş'in başşehri Dakka'da yerleşik İslam Teknoloji Üniversitesi IUT 04 Ocak 2019 tarihinde başlaması öngörülen 2018-2019 akademik yarıyılında öğrenim görmek üzere ülkemizden talebeleri de davet etmektedir.

İslam Teknoloji Üniversitesi'nin Notası, başvuru formları ve tanıtım broşürü ekli dosyalarda yer almaktadır. Başvuru sürecine ilişkin detaylara http://admission.iutoic-dhaka.edu/ adresinden ulaşılabilir.

Söz konusu üniversitenin son başvuru tarihine kısıtlı bir süre kalması göz önünde bulundurularak başvuru evraklarının en geç 27 Ağustos 2018 tarihine kadar Başkanlığımız Uluslararası İlişkiler Dairesine ulaştırılması gerekmektedir.

İlgilenen öğrencilerin bilgisine sunulmaktadır.

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