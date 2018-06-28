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YKS'ye Girecek Adaylar Dikkat ! ÖSYM'den Sınava 2 Gün Kala Açıklama

ÖSYM resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan son dakika duyurusunda, 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye ilişkin kimlik uyarısı yapıldı.

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YKS'ye Girecek Adaylar Dikkat ! ÖSYM'den Sınava 2 Gün Kala Açıklama

ÖSYM resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan son dakika duyurusunda, 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye ilişkin kimlik uyarısı yapıldı.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:23
YKS'ye Girecek Adaylar Dikkat ! ÖSYM'den Sınava 2 Gün Kala Açıklama

YKS'ye girecek adaylara ÖSYM'den son dakika uyarısı geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında YKS'ye girecek adaylara önemli bir uyarı yapıldı ve geçici kimlik ile sınavlara girilip girilmeyeceği sorusu cevaplandı.

"İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” İle Sınava Girilebilmesi ve 2018-YKS İçin Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri" başlığı ile yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanacak 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2018-YKS) katılacak adaylardan T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olacak fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenenler, bu belgeleri ile 2018-YKS’ye girebileceklerdir.

Ayrıca; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 2018-YKS’ye girecek adaylardan nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olanlar için 30 Haziran 2018 Cumartesi günü07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 1 Temmuz 2018 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında sınav yapılacak merkezlerdeki İl/İlçe Nüfus Müdürlükleriaçık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran 2018-YKSadaylarına, müdürlük personeli tarafından, “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Belirtilen sürelerde açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerilistesine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.Bu kapsamda, kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C. Kimlik Kartı almak için Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2018-YKS başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir. T.C. Kimlik Kartı talep eden aday ile MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve YKS Aday İşlemleri Sisteminde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgileri ve fotoğrafının karşılaştırılması sonucunda bilgilerin birebir tutması, fotoğrafın aynı kişiye ait olduğunun tespiti ve müdürlük personeli tarafından sorulacak sorulara olumlu cevap verilmesi hâlinde adaya fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Adayın, YKS Aday İşlemleri Sisteminde yer alan başvuru bilgilerinin bir dökümü de Nüfus Cüzdanı Talep Belgesine eklenerek ilgilinin dosyasında saklanacaktır. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğü’ne giden adayın, 2018-YKS Sınava Giriş Belgelerinden herhangi birinin ve 2 fotoğrafının (biyometrik) yanında olması işlemlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlayacaktır.

2018-YKS adaylarına önemle duyurulur."

30.06.2018-01.07.2018 TARİHLERİNDE AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERi İÇİN TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 28.06.2018 15:50
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