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YKS’de Tercih Yaparken Tuzağa Düşmeyin

On binlerce öğrenciyi tercih heyecanı sararken, Liderlik Okulu Kurucusu Erkut Ergenç, YKS'nin ardından doğru tercih yapmanın sırlarını açıklayan açıklamalarda bulundu.

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YKS’de Tercih Yaparken Tuzağa Düşmeyin

On binlerce öğrenciyi tercih heyecanı sararken, Liderlik Okulu Kurucusu Erkut Ergenç, YKS'nin ardından doğru tercih yapmanın sırlarını açıklayan açıklamalarda bulundu.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 21:10
YKS’de Tercih Yaparken Tuzağa Düşmeyin

On binlerce öğrenciyi tercih heyecanı sararken, Liderlik Okulu Kurucusu Erkut Ergenç, YKS'nin ardından doğru tercih yapmanın sırlarını açıklayan açıklamalarda bulundu.

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercihleri, 7 Ağustos 2018 ile 14 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. TYT puanı 150’nin altında olan öğrenciler YKS tercihi yapamayacak. Gençler, geleceklerini etkileyecek tercihler için büyük heyecan yaşarken Liderlik Okulu Kurucusu Erkut Ergenç, doğru YKS tercihi hususunda gençleri bilgilendirecek açıklamalarda bulundu. Erkut Ergenç şu açıklamaları yaptı;

“Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Artık en önemli kısma gelindi. Sınavahazırlanmak, sınava girmek ve başarılı bir sonuç almak işin en önemli kısmıgibiydi gelebilir ancak aslında hayatınızı değiştirecek olan kısım bundansonraki bölümdür. Sizler elinizden geleni yaptınız ama artık bugün olumlutaraflarını göreceğiz ve iyi bir okul iyi bir şehir iyi bir bölüm için tercihyapmalısınız. Bölümünüzü seçerken aslına hayatınızı seçiyorsunuz. Bu açıdankendinize en uygun dalı seçmelisiniz. Öncelikle ben ne istiyorum, ne yapabilirim, nasıl bir hayat istiyorum gibi sorulara cevap bulunması lazım.Eğer öğrencilik döneminde çok sosyal bir insansanız kimya elektronik gibi bölümler size ağır gelebilir” dedi.  

ÖĞRENCİNİN KENDİSİNİ ÇOK İYİ TANIMASI GEREKİYOR

YKS tercihlerinde öğrencinin kendisini çok iyi tanıması gerektiğinin önemine vurgu yapan Erkut Ergenç açıklamaların şöyle devam etti “Tercih öncesi mutlaka bölümlerhakkında araştırma yapılıp bilgi edinilmeli. Üniversitedeki derslerden ziyadeüniversite hayatı sizi bir yerlere getirecek. Hayatınızın şekillenmesi bu yıllardabaşlayacak. Bu yüzden şehri doğru seçmek de çok önemlidir. İstediğiniz bölüm veşehirleri arka arkaya ilk sıralara yazın” tavsiyelerinde bulundu.

NE İSTEDİĞİNİZ PUANDAN DAHA ÖNEMLİDİR

Kendi ismini taşıyan YouTube kanalında gençleri bilgilendiren Erkut Ergenç, “İstediğiniz bölümü tercih edin. Puana odaklanmayın.Puanınız yüksek bile olsa istediğiniz bölümü seçin” dedi.

İZLEMEDEN TERCİH YAPMA! Üniversite YKS Tercihlerindeki Tuzak! 2018

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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YKSLiderlik OkuluErkut ErgençTuzağa Düşmeyin
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