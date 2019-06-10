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YKS’de son viraja girildi… Uzmanlar uyarıyor!

YKS maratonunda sona gelindi. 2,5 milyon adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak. Peki, adaylar, bu son 1 haftayı ve sınav anını nasıl değerlendirmeli? Yoğun ders çalışmak yerine soru çözümlerine odaklanılması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, sınavla ilgili konuşmalardan da uzak durulması gerektiğini hatırlatıyor. Sınav anına ilişkin de tüyolar veriyor.

YKS’de son viraja girildi… Uzmanlar uyarıyor!

YKS maratonunda sona gelindi. 2,5 milyon adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak. Peki, adaylar, bu son 1 haftayı ve sınav anını nasıl değerlendirmeli? Yoğun ders çalışmak yerine soru çözümlerine odaklanılması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, sınavla ilgili konuşmalardan da uzak durulması gerektiğini hatırlatıyor. Sınav anına ilişkin de tüyolar veriyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:42
YKS’de son viraja girildi… Uzmanlar uyarıyor!

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, YKS’den önceki son hafta için, üniversite adaylarına önerilerde bulundu.

Yoğun şekilde ders çalışmak yerine, soru çözümlerine odaklanın

Tözeniş, son bir haftanın doğru değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek şu önerileri sıraladı:

- “Yoğun ders çalışmak yerine soru çözümlerine odaklanmalısınız.

- Bol bol deneme sınavı çözün.

- Yeni konu çalışmaktan ziyade zihninizde tam oturmamış konular varsa onları tamamlayın.

- Çalışma sisteminiz ne ise son güne kadar o sistemle devam edin.

-Sınavdan önceki günü dinlenmeye ayırın. Eğer bir gün öncesinde kendinizi rahat hissetmezseniz çok yoğun olmamak kaydıyla ders çalışabilirsiniz.

Sınavla ilgili konuşmalardan uzak durun!

-Sınavdan bir önceki gün mutlaka sınav yerinizi görün.

- Sınavla ilgili konuşmalardan uzak durmaya çalışın.

- Bedensel ve zihinsel yorucu aktivitelerden sınav öncesinde uzak durun.

- Sınavdan bir gün önce erken yatmaya çalışın. Hatta bu haftadan itibaren uyku düzeninizi sınav sabahına göre ayarlayın.”

Sınav Giriş Belgenizi akşamdan hazırlayın

- Sınav Giriş Belgenizi akşamdan hazırlayın. ‘Sınav Giriş Belgeleri’ ÖSYM tarafından adaylara posta yoluyla gönderilmeyeceğinden Sınav Giriş Belgenizin çıktısını www.osym.gov.tr sitesinden alabilirsiniz.

- Sınav sabahı alışık olmadığınız kahvaltı yerine rutin kahvaltınızı edin.

- Sınava giderken rahat kıyafetler tercih edin.

En geç yarım saat kala sınav yerinde olun

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, sözlerini şöyle sürdürdü:

- “En geç yarım saat kala sınav yerinde olun.

- Sınav anında heyecan ve kaygı durumunda nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Arada derin nefesler alarak kendinizi rahatlatın.

- Deneme sınavlarında uyguladığınız sistem ne ise gerçek sınavda da o sistem üzerinden ilerleyin.

Yapamadığınız soruları ikinci tura bırakın

- Turlama yöntemi zamanı verimli kullanmanız açısından size kolaylık sağlayacaktır. İlk olarak yapabildiğiniz sorular üzerinden ilerleyin, yapamadığınız soruları ikinci tura bırakırsanız bir soru üzerinde çok fazla zaman harcamaktan da kurtulmuş olursunuz.

- Zaman kaybı ve kaydırma riskine karşı cevapları önce soru kitapçığına ardından hemen cevap kâğıdına işaretleyin.

-Unutmayın ki sınav yalnız bilgilerinizi ölçer, siz her şeyden daha değerlisiniz.”

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yks son viraja girildi uzmanlar uyarıyor
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